Lan tỏa văn hóa đọc, giáo dục truyền thống trong lực lượng Công an nhân dân

Các đại biểu tham quan triển lãm các tác phẩm xuất sắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 5/10, tại Hà Nội, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2026 và Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân”.

Đây là lần thứ 7 Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Với chủ đề “Sách và Ước mơ vươn xa”, cuộc thi năm nay thu hút 5.146 bài dự thi. Qua vòng chấm chọn tại cơ sở, 779 bài được gửi về Ban Tổ chức cấp Bộ, trong đó có 62 clip và 16 mô hình.

Ban Giám khảo đề xuất trao 96 giải, gồm 25 giải dành cho học viên, sinh viên; 65 giải dành cho cán bộ, chiến sĩ và 6 giải tập thể.

Theo Thiếu tướng, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, nhiều bài dự thi được đầu tư nghiêm túc, thể hiện cảm nhận riêng về tác phẩm, đồng thời liên hệ với việc học tập, rèn luyện và công tác.

Việc sử dụng hình ảnh, clip và mô hình góp phần làm phong phú cách giới thiệu sách, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách và tinh thần tự học trong cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên.

Đối với Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân”, Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 800 bài dự thi của Công an các đơn vị, địa phương; lựa chọn 200 bài vào vòng chung khảo.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, sưu tầm tư liệu, hình ảnh quý, trình bày sáng tạo, làm nổi bật những thành tích, chiến công, sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo đảm an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đáng chú ý, một số bài thi ứng dụng công nghệ thông tin như mã QR; có tác phẩm được thực hiện bằng tiếng Anh, tiếng Trung và chữ dành cho người khiếm thị. Ban Giám khảo đề xuất trao 115 giải, gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và 40 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy nhấn mạnh kết quả các cuộc thi cần được tiếp nối bằng những hoạt động thường xuyên, thiết thực. Phát triển văn hóa đọc trong Công an nhân dân cần gắn với xây dựng thói quen đọc, nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đối với lực lượng An ninh nhân dân, việc tiếp nối truyền thống 80 năm cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, nhận diện nguy cơ, chủ động tham mưu và phòng ngừa từ sớm, từ xa, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc và danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân trong Công an nhân dân; trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại hai cuộc thi.

Ban Tổ chức trao Bằng khen cho các thí sinh đoạt giải của hai cuộc thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dịp này, các tác phẩm xuất sắc của hai cuộc thi được trưng bày, phục vụ khách tham quan và cán bộ, chiến sĩ./.