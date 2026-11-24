Trên chuyến bay VN210, hành khách có dịp thưởng thức các ca khúc mang âm hưởng tôn vinh văn hóa Việt Nam qua phần trình diễn của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Cùng với âm nhạc, bộ sưu tập áo dài “Sắc Sen Mây Ngàn” của nhà thiết kế La Sen Vũ cũng được giới thiệu, với cảm hứng từ hoa sen và các họa tiết truyền thống như rồng, phượng, vân mây.

Các thiết kế sử dụng chất liệu gấm, lụa, tơ, kết hợp phom dáng áo dài truyền thống với một số cách điệu hiện đại. Thông qua hoạt động trình diễn, những yếu tố văn hóa gắn với trang phục dân tộc được giới thiệu trong một không gian khác biệt, thay vì chỉ xuất hiện tại các chương trình nghệ thuật hay sự kiện văn hóa.

Trình diễn áo dài trên chuyến bay để giới thiệu, quảng bá văn hoá truyền thống Việt Nam.

Bên cạnh âm nhạc và thời trang, bộ sách truyện về các linh vật đại diện của Vietnam Airlines cũng được giới thiệu. Việc sử dụng hình tượng nhân vật gần gũi để kể những câu chuyện văn hóa được kỳ vọng góp phần tạo sự quan tâm của độc giả trẻ đối với các giá trị truyền thống.

Chuyến bay “Văn hóa Di sản” là một hoạt động trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam do Vietnam Airlines tham gia tổ chức. Trước đó, từ ngày 18 đến 24/11, hãng đồng tổ chức sự kiện “Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh). Sự kiện có các hoạt động giới thiệu di sản, trưng bày ấn phẩm văn hóa và giao lưu với công chúng.

Việc đưa các nội dung văn hóa vào những không gian sinh hoạt, dịch vụ thường ngày là một cách tiếp cận nhằm mở rộng đối tượng tiếp nhận, nhất là khách du lịch và công chúng quốc tế. Qua đó, các giá trị văn hóa truyền thống có thêm cơ hội được giới thiệu, quảng bá bằng những hình thức gần gũi, sinh động hơn.