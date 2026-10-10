​Lan tỏa văn hóa, di sản dân tộc Mông trong đời sống đương đại

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026, thu hút 11 đoàn nghệ nhân và diễn viên quần chúng đến từ các tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Một số tiết mục tại Liên hoan

Mỗi đoàn dự thi trình diễn 3 tiết mục thuộc các loại hình ca, múa, nhạc với tổng thời lượng không quá 20 phút.

Các tiết mục dự thi đều được chuẩn bị và dàn dựng công phu, khai thác triệt để chất liệu từ làn điệu dân ca, điệu múa dân gian cùng nhạc cụ truyền thống của đồng bào Mông.

Qua từng phần trình diễn, không gian đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng cùng tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào di sản truyền thống đã được tái hiện vô cùng sống động.

Mở màn chương trình, đoàn chủ nhà Điện Biên mang đến phần dự thi với chủ đề “Sắc xuân Điện Biên” gồm ba tiết mục đặc sắc: làn điệu dân ca Mông “Về làm dâu” sâu lắng, điệu múa khèn Mông “Vui xuống chợ” rộn rã không khí phiên chợ vùng cao và màn hát múa “Gọi mùa yêu” rực rỡ sắc xuân Tây Bắc.

Tiếp nối mạch cảm xúc, đoàn Tuyên Quang mang đến những làn điệu dân ca mộc mạc cùng điệu múa uyển chuyển đậm tinh thần đoàn kết.

Trong khi đó, đoàn Cao Bằng đưa khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc núi rừng trong trẻo, trầm bổng.

Không gian liên hoan thêm phần đa dạng khi đoàn Nghệ An góp mặt bằng các làn điệu dân ca và múa sinh hoạt truyền thống đầy nhiệt huyết.

Từ vùng đất Tây Nguyên, đoàn Đắk Lắk thể hiện trọn vẹn mạch nguồn cội nguồn qua những tiết mục rộn rã, tràn đầy sức sống.

Đoàn Sơn La gây ấn tượng bằng sự khỏe khoắn cùng kỹ thuật điêu luyện trong từng điệu múa rực rỡ sắc màu, tiếp nối bởi những tiết mục đậm chất dân gian và được dàn dựng chỉn chu từ đoàn Lào Cai.

Đoàn Phú Thọ mang đến chương trình “Hương sắc Pà Cò”, tái hiện không gian văn hóa Mông mộc mạc qua hòa tấu nhạc cụ, dân ca và vũ điệu sinh động.

Đoàn Thanh Hóa gửi gắm khát vọng vươn lên qua các giai điệu khỏe khoắn, đoàn Thái Nguyên đóng góp những thanh âm trong trẻo cùng bước nhảy duyên dáng, và đoàn Lai Châu mang tới phần kết trọn vẹn bằng những điệu múa phóng khoáng cùng âm thanh nhạc cụ dân gian vang vọng...

Liên hoan là dịp để các đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc Mông đến nhân dân và du khách, khơi dậy ý thức gìn giữ, phát huy di sản trong đời sống đương đại.