Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Vũ Hà trao Giải Nhất Hội thi cho 2 Cụm thi đua. (Ảnh: KIÊN TRUNG)

Sau hai ngày tranh tài, chiều 18/11, Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội” đã bế mạc.

Theo Ban tổ chức, 21 đội tuyển đã mang đến những cách thể hiện phong phú, sáng tạo qua ba phần thi: "Dấu ấn Công an Thủ đô", "Hiểu đúng, làm chuẩn mực" và "Ứng xử đẹp, vì Nhân dân phục vụ". Đặc biệt, thông qua các tiểu phẩm sân khấu hóa, video tuyên truyền và phần xử lý tình huống, nhiều vấn đề thực tiễn trong công tác, chiến đấu, tiếp xúc và giải quyết công việc với Nhân dân được tái hiện sinh động, gần gũi, giàu tính giáo dục.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thái Giáp, Trưởng ban Giám khảo phát biểu đánh giá hội thi. (Ảnh: KIÊN TRUNG)

Đánh giá về chất lượng hội thi, Nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thái Giáp, Trưởng ban Giám khảo đánh giá: Hội thi ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư bài bản của các đội tuyển; nhiều phần thi có ý tưởng mới, cách dàn dựng hấp dẫn, nội dung bám sát yêu cầu thực tiễn. Không đơn thuần dừng lại ở việc truyền tải các quy định, những thông điệp về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ tận tụy, chuẩn mực giao tiếp và văn hóa phục vụ Nhân dân đã được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật, tạo sự gần gũi và sức lan tỏa.

Phát biểu tổng kết, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Hội thi đã thật sự trở thành một ngày hội văn hóa của lực lượng Công an Thủ đô, nơi những giá trị văn hóa được thể hiện bằng trí tuệ, tài năng, cảm xúc và sức sáng tạo; nơi các chuẩn mực ứng xử không còn là những quy định trên trang giấy mà trở thành những câu chuyện gần gũi, sinh động, có sức lay động và lan tỏa.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tuân giá trị lớn hơn cả không nằm ở những giải thưởng, mà ở việc khơi dậy tinh thần tự giác rèn luyện, ý thức giữ gìn danh dự, trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện những chuẩn mực của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Bởi xây dựng văn hóa Công an Thủ đô là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, tự giác và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tổng kết hội thi. (Ảnh: KIÊN TRUNG)

Phó Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định: Văn hóa Công an Thủ đô không thể chỉ hình thành từ những quy định hay lời kêu gọi, mà phải được bồi đắp từ nhận thức, nuôi dưỡng bằng môi trường và thể hiện qua hành động thường xuyên; từ kỷ luật, tác phong công tác đến cách ứng xử với đồng chí, đồng đội, nhất là thái độ, trách nhiệm trước Nhân dân.

Để những giá trị của Hội thi tiếp tục được phát huy trong thực tiễn, lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung triển khai ba nhiệm vụ trọng tâm:

Đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử trở thành yêu cầu thường xuyên trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ; đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống và giá trị lâu dài. Khai thác hiệu quả Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” và Thư viện video.

Nhất là mở rộng sức lan tỏa của Quy tắc ứng xử trong lực lượng ra cộng đồng xã hội, để Nhân dân cùng đồng hành, giám sát và ghi nhận những chuyển biến tích cực. Bởi văn hóa ứng xử của lực lượng Công an không chỉ được đánh giá từ bên trong mà phải được kiểm chứng qua cảm nhận, niềm tin và sự hài lòng của nhân dân.

Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Giám khảo và Trưởng phòng Công tác chính trị Công an Hà Nội, Đại tá Trần Văn Hóa trao giải Ba cho các đội thi. (Ảnh: KIÊN TRUNG)

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 24 giải thưởng. Mỗi giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của các đội thi. Những ý tưởng hay, cách làm sáng tạo và thông điệp giàu ý nghĩa được thể hiện tại hội thi sẽ tiếp tục được lựa chọn, khai thác để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn lực lượng.