Lan tỏa văn hóa chơi chữ Việt từ buổi trải nghiệm 'Chuyện của trò chơi chữ'

Các bạn trẻ hào hứng tham gia buổi trải nghiệm “Chuyện của trò chơi chữ”. (Ảnh: VÂN KHÁNH)

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật chơi chữ của người Việt, “Chuyện của trò chơi chữ” mang đến cho công chúng cơ hội khám phá sự phong phú của ngôn ngữ dân gian thông qua các hoạt động tương tác, trải nghiệm.

Người tham dự được nghe chia sẻ và giao lưu với thư pháp gia Nhật Hưng (Bùi Chính Hưng) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp hội nhập Thư Quán và Câu lạc bộ Trò chơi chữ Việt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Thư pháp gia Nhật Hưng (Bùi Chính Hưng) - tác giả bộ môn Cờ chữ Việt. (Ảnh: VÂN KHÁNH)

Điểm nhấn của buổi trải nghiệm là hoạt động tìm hiểu Cờ chữ Việt, còn có tên gọi Cờ Doanh Nhân, Cờ chữ Thành Công. Bộ môn này mang đến cách tiếp cận thú vị với nghệ thuật chơi chữ kết hợp ngôn ngữ với những nước cờ và tư duy chiến lược.

Theo thư pháp gia Nhật Hưng, chữ là 1 thú chơi có khả năng tác động đến tư duy, nhận thức và cách sống. Người Việt không chỉ sử dụng con chữ để đọc, viết và giao tiếp mà còn sáng tạo nhiều hình thức chơi chữ độc đáo thông qua âm thanh, ý nghĩa và hình thức thể hiện. Trên nền tảng đó, thú chơi chữ được kế thừa, đổi mới và phát triển với những hình thức mới, trong đó có Cờ chữ Việt.

Ông Nhật Hưng cho biết, so với những lần giới thiệu trước, hoạt động lần này có quy mô và nội dung phong phú hơn, được tổ chức thành một buổi trải nghiệm riêng. Khi ngày càng nhiều người biết đến Cờ chữ Việt, những người thực hiện mong muốn có thể giúp công chúng có cái nhìn tổng thể về thú chơi chữ, hiểu rõ hơn những giá trị và lợi ích mà hình thức này mang lại.

Các bạn nhỏ tập trung đấu trí trong trận chung kết Cờ chữ Việt. (Ảnh: VÂN KHÁNH)

Khác với cờ vua hay cờ tướng mô phỏng những cuộc đấu trí giữa các quốc gia, với Vua hoặc Tướng giữ vai trò trung tâm, Cờ chữ Việt đặt người chơi vào vai những doanh nhân, vận dụng tư duy chiến lược để cạnh tranh, tìm kiếm và thu hút nhân tài cho doanh nghiệp. Bộ môn này lồng ghép tư duy hội nhập và thói quen hành động tích cực của những người thành công. Qua mỗi ván cờ, người chơi có cơ hội chiêm nghiệm, rút ra bài học cho bản thân, nhìn nhận lại những dự định và định hướng tương lai.

Tại sự kiện, Ban tổ chức còn giới thiệu nhiều hoạt động thú vị như biến tấu trò chơi dân gian theo hình thức chơi chữ với các tên gọi “Chi chi chành chành tên lửa thành công”, “Rồng rắn lên mây hội nhập”, “Ô ăn quan hạnh phúc cuộc đời”; nhảy sạp theo bài ca “Tình yêu sự học”.... Người tham dự cũng tìm hiểu thú chơi thư pháp, khám phá con chữ như một phương thức biểu đạt tâm thế, nhân cách và những giá trị văn hóa.

Người tham dự nhận phần thưởng sau màn tranh tài. (Ảnh: VÂN KHÁNH)

Thư pháp gia Nhật Hưng bày tỏ kỳ vọng hoạt động sẽ trở thành sự kiện thường niên, khơi gợi hứng thú khám phá bộ môn Cờ chữ Việt trong công chúng, góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.