Lan tỏa văn hóa chấp hành pháp luật từ học đường

Đổi mới tuyên truyền, hình thành văn hóa giao thông

Ngay từ đầu năm học, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đã được lực lượng Công an thành phố Hà Nội triển khai tại nhiều trường học. Nội dung tuyên truyền điều chỉnh theo từng cấp học, gắn kiến thức pháp luật với những tình huống học sinh thường gặp trên đường đến trường.

Cảnh sát giao thông Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông đối với học sinh. Ảnh: PV

Riêng ngày 21-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an các xã, phường và cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, với hơn 10.000 học sinh, giáo viên tham gia. Các Đội CSGT đường bộ phối hợp với lực lượng công an cơ sở và nhà trường xây dựng nội dung phù hợp từng cấp học, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, ký cam kết chấp hành pháp luật và trao tặng mũ bảo hiểm, vật dụng thiết thực cho học sinh.

Với học sinh tiểu học, nội dung tập trung vào các quy tắc giao thông cơ bản, kỹ năng đi bộ, đi xe đạp an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng quy định. Học sinh THCS được phổ biến quy định liên quan đến xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, nhận diện nguy cơ mất an toàn và trách nhiệm của học sinh, phụ huynh. Với học sinh THPT, lực lượng CSGT tập trung hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, nhận diện điểm mù của phương tiện lớn, kỹ năng điều khiển xe khi trời mưa, đường trơn, đường cong, khuất tầm nhìn và xử lý tình huống phát sinh.

Học sinh được tham gia trải nghiệm hỏi đáp về an toàn giao thông, tham gia thực hành trực tiếp tại các chương trình truyền thông. Ảnh: PV

Tại buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho hơn 5.000 học sinh Trường THCS Giảng Võ, Thiếu tá Nguyễn Anh Văn, giảng viên Khoa CSGT, Học viện Cảnh sát nhân dân đã sử dụng các hình ảnh, câu chuyện thực tế để giúp học sinh nhận diện tình huống nguy hiểm, điểm mù phương tiện và nguyên tắc xử lý an toàn trên đường đến trường. Thông qua các hình ảnh trực quan, các em học sinh nhận thức rõ hơn về các tình huống nguy hiểm và cách ứng phó. Cũng tại buổi tuyên truyền, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã được Trường THCS Giảng Võ triển khai hướng tới việc sắp xếp khu vực đưa, đón học sinh, hạn chế ùn ứ vào giờ cao điểm, tạo thói quen chấp hành quy định ngay từ khu vực trường học.

Các trường tổ chức ký cam kết xây dựng "Cổng trường an toàn giao thông". Ảnh: PV

Còn tại Trường THCS Thành Công, với chuyên đề “An toàn giao thông” học sinh được tham gia những tình huống giả định, mô phỏng thực tế. Cách làm này giúp nội dung tuyên truyền sinh động hơn, gần với đời sống để học sinh không chỉ biết quy định mà còn nhận diện được nguy cơ, lựa chọn cách xử lý phù hợp.

Trang bị kỹ năng, phòng ngừa rủi ro từ học đường

Cùng với an toàn giao thông, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, an ninh mạng, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai theo hướng tăng trải nghiệm, giúp học sinh nhận diện nguy cơ và biết cách tự bảo vệ.

Một trong những chương trình được triển khai là “Tiết học GenZ - Chuyến xe: Hành trình của những lựa chọn”. Chương trình do Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố tổ chức. Khoảng 300 cặp cha mẹ - học sinh - giáo viên sẽ được lựa chọn tham gia trực tiếp tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, xã Yên Bài.

Chương trình phổ biến Luật An ninh mạng tại xã Ô Diên. Ảnh: TN

Học sinh được tham quan, tìm hiểu thực tế, giao lưu với học viên cai nghiện và nghe những câu chuyện về nguyên nhân dẫn đến sa ngã. Chương trình có nội dung tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2025; với học sinh không tham gia trực tiếp, nội dung được kết nối trực tuyến tới 100% trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Trung tá Trần Thị Minh, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu cảnh sát, Phòng Tham mưu, Công an thành phố Hà Nội, người từng tham gia “Tiết học GenZ” mùa đầu tiên cho biết, điều chị ấn tượng là sự chủ động của học sinh trong tương tác, đặt câu hỏi và đưa ra cách xử lý trước những tình huống được nêu ra.

Theo Trung tá Minh, học sinh là đối tượng dễ bị cám dỗ, vì vậy kiến thức phòng, chống các tệ nạn xã hội rất cần được chú trọng. Từ các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện nguy cơ và ứng xử có trách nhiệm trên môi trường số; phòng, chống ma túy... đều cần được trang bị cho các em, để các em có đủ kiến thức tự bảo vệ mình. Việc này đã được các đơn vị và các nhà trường truyền tải bằng những nội dung cụ thể, dễ nhớ, gần gũi với đời sống, giúp học sinh nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh và biết cách xử lý trước những lời rủ rê, cám dỗ. Điển hình như tại xã Trung Giã, chương trình “Tiết học GenZ” cũng được triển khai với các hình thức trực quan, giúp học sinh tiếp cận kiến thức về phòng, chống ma túy và nhận diện những nguy cơ có thể xâm nhập học đường. Còn tại Trường THPT Green City, Công an xã Ô Diên phổ biến các quy định về an ninh mạng, hướng dẫn học sinh nhận diện các nguy cơ trên môi trường mạng.

Các học sinh tham gia chương trình Tiết học GenZ tại xã Trung Giã. Ảnh: TN

Còn tại Trường Tiểu học Nguyễn Siêu hơn 250 học sinh cùng cán bộ, giáo viên được tập huấn các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đồng thời tiếp cận các trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dùng. Hoạt động do Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH xã Đan Phượng phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 24, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức. Các hoạt động trải nghiệm này giúp kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố được tiếp cận trực tiếp hơn. Học sinh được quan sát phương tiện, trao đổi với cán bộ, chiến sĩ và làm quen với cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua lý thuyết.

Một chiếc mũ bảo hiểm đội đúng quy định, cách ứng xử an toàn trên mạng, khả năng từ chối lời rủ rê sử dụng ma túy hay kỹ năng thoát nạn khi xảy cháy đều bắt đầu từ những kiến thức được trang bị trong nhà trường. Khi những kiến thức ấy được rèn luyện thành kỹ năng và thói quen, ý thức chấp hành pháp luật sẽ được hình thành từ chính đời sống học đường.