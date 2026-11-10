Lan tỏa và phát huy giá trị di sản nhân kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Khuê Văn Các tại khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Ảnh: Minh Duy.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 5922- CV/VPTW, ngày 22/10/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám-Quốc học Việt Nam (1076-2026), Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGTW hướng dẫn các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương về tổ chức các hoạt động tuyên truyền dịp kỷ niệm.

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế về vị trí, vai trò, những đóng góp của Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục Việt Nam; khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục của Văn Miếu-Quốc Tử Giám, góp phần bồi đắp niềm tự hào về nền văn hiến của dân tộc.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài; tôn vinh các thế hệ nhà giáo, trí thức có đóng góp to lớn cho đất nước; khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, ý chí vươn lên, sáng tạo và cống hiến, nhất là trong thế hệ trẻ; góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định; bảo đảm tính chính trị, tư tưởng, khoa học và chính xác về lịch sử; kết hợp tôn vinh, tri ân với bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Gắn tuyên truyền kỷ niệm với thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, về đột phá phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Về nội dung tuyên truyền, cần làm rõ bối cảnh ra đời, quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp của Quốc Tử Giám trong lịch sử khoa cử, giáo dục, đào tạo nhân tài của đất nước; nêu bật những giá trị tiêu biểu của nền quốc học, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng thực học, trọng dụng hiền tài; học gắn với tu dưỡng đạo đức, rèn luyện nhân cách và trách nhiệm đối với đất nước; làm sâu sắc tư tưởng “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, mối quan hệ giữa giáo dục, đào tạo nhân tài với sự hưng thịnh của đất nước; tôn vinh nhà giáo, nhà khoa bảng, trí thức tiêu biểu gắn với Quốc Tử Giám cũng như suốt chiều dài lịch sử dân tộc và có đóng góp to lớn cho nền văn hiến Việt Nam.

Công tác tuyên truyền lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng, giáo dục, kiến trúc, nghệ thuật của Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám; giá trị tư liệu của hệ thống bia Tiến sĩ và các thư tịch, hiện vật liên quan. Phản ánh kết quả nghiên cứu, bảo tồn, tu bổ, số hóa và phát huy giá trị di sản; các mô hình giáo dục di sản, hoạt động khuyến học, khuyến tài, trải nghiệm văn hóa có hiệu quả. Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, của Thủ đô Hà Nội và cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền, lan tỏa giá trị di sản, gắn với xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Tập trung làm nổi bật sự kế thừa, phát huy truyền thống hiếu học, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng hiền tài trong đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức và phát triển con người Việt Nam.

Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; các quyết sách chiến lược như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam; Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển nhanh, bền vững và các chủ trương liên quan; chú trọng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài. Biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến cho đất nước…

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