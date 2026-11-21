Giữ gìn bản sắc tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Sự kiện là điểm nhấn văn hóa - giáo dục giàu ý nghĩa, góp phần giữ gìn bản sắc tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt giữa thế hệ trẻ hai nước.

Tham dự chương trình có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet Nguyễn Văn Dũng và cán bộ Tổng Lãnh sự quán; Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Savannakhet Nguyễn Lương và các thành viên Ban Chấp hành Hội.

Về phía chính quyền sở tại và nhà trường có đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Thể thao thành phố Kaysone Phomvihane, Ban Giám hiệu cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh Trường Phổ thông Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Savannakhet.

Phát biểu tại hội thi, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, tiếng Việt vừa là phương tiện giao tiếp vừa là linh hồn của văn hóa dân tộc, là sợi dây thiêng liêng kết nối các thế hệ người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu.

Việc duy trì tổ chức Hội thi Em yêu tiếng Việt mang ý nghĩa sâu sắc: vừa là sân chơi trí tuệ giúp học sinh rèn luyện toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, vừa nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc trong trái tim thế hệ trẻ gốc Việt. Đồng thời, lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam tới các em học sinh Lào.

Qua đó, hội thi bồi đắp những “nhịp cầu” ngôn ngữ và tình cảm, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Đánh giá cao vai trò đồng hành của các tổ chức và chính quyền địa phương, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng biểu dương sự tâm huyết, trách nhiệm của Hội người Việt Nam tỉnh Savannakhet trong việc chăm lo sự nghiệp giáo dục, giữ gìn tiếng Việt cho con em cộng đồng.

Đồng thời, Tổng Lãnh sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Ban Giám hiệu và tập thể sư phạm Trường Phổ thông Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Savannakhet - ngôi trường vừa là cái nôi đào tạo tri thức uy tín vừa là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị keo sơn giữa hai dân tộc.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Tổng Lãnh sự gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ thầy cô giáo đang ngày đêm miệt mài gieo chữ nơi đất bạn; cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Savannakhet và thành phố Kaysone Phomvihane đối với công tác giáo dục của cộng đồng.

Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, hội thi năm nay quy tụ 5 đội, mỗi đội gồm 5 thành viên là học sinh các khối lớp 8 đến 12.

Các đội mang những tên gọi giàu ý nghĩa: Sen Hồng tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao của quốc hoa Việt Nam; Chămpa đại diện cho vẻ đẹp đặc trưng của đất nước Triệu Voi; Dòng Mê Kông gợi nhắc mạch nguồn gắn kết hai dân tộc Việt Nam - Lào; Hữu nghị thể hiện tình đoàn kết keo sơn giữa hai nước; và Cầu Vồng Việt - Lào gửi gắm niềm tin, khát vọng về một tương lai tươi sáng. Các thành viên đều được tuyển chọn từ vòng thi tại các lớp.

Các đội lần lượt tranh tài qua bốn phần thi: Chào hỏi, Kiến thức, Hùng biện và Tài năng. Ngay từ phần chào hỏi, các đội đã thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, sáng tạo và những hiểu biết sâu sắc về văn hóa hai nước.

Trong suốt hội thi, cả học sinh gốc Việt và học sinh Lào đều thể hiện khả năng sử dụng tiếng Việt lưu loát, phong thái tự tin cùng kiến thức phong phú về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam - Lào.

Những lời ca, tiếng hát giàu cảm xúc cùng các câu trả lời thông minh, ứng xử linh hoạt đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đại biểu, thầy cô và học sinh.

Xen kẽ các phần thi là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do thầy và trò nhà trường biểu diễn, góp phần tạo nên không khí giao lưu văn hóa vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, giải thưởng dành cho phần thể hiện năng khiếu xuất sắc nhất cùng nhiều phần thưởng cho giáo viên hướng dẫn và các khối, lớp tham gia.

Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực, tinh thần học hỏi và niềm đam mê tiếng Việt của thầy và trò nhà trường mà còn là nguồn động viên để các thầy cô và các em tiếp tục vun đắp tình yêu ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam.

Em Ngô Trần Bảo Anh, học sinh lớp 12A, Đội trưởng Đội Sen Hồng chia sẻ: “Em đã có cơ hội tham gia Hội thi Em yêu tiếng Việt do nhà trường tổ chức 4 lần.

Qua mỗi lần tham gia, em đều có thêm những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt, em nhận thấy chương trình năm nay có nhiều đổi mới, hấp dẫn hơn so với những năm trước.

Các phần thi được thiết kế đa dạng, phong phú, tạo điều kiện để chúng em thể hiện khả năng sử dụng tiếng Việt, sự tự tin và tinh thần đoàn kết.

Em cũng mong nhà trường có thể bổ sung thêm một số trò chơi tập thể giữa các đội thi để chương trình thêm sôi nổi, gần gũi và đáng nhớ hơn”.

Đằng sau sự tự tin và khả năng sử dụng tiếng Việt của các em là sự tận tâm, kiên trì của các thầy cô giáo - những người đã dành nhiều tâm huyết giảng dạy, dìu dắt học sinh gốc Việt và học sinh Lào đến với tiếng Việt, giúp các em thêm yêu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, hội thi cũng là dịp để các đội gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn tới thầy cô qua những lời ca, tiếng hát, phần thi hùng biện và những thông điệp giàu ý nghĩa.

Mỗi tiết mục, mỗi phần thể hiện không chỉ cho thấy tình yêu tiếng Việt mà còn là món quà tinh thần chân thành mà các em dành tặng những người đã tận tụy truyền dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại hội thi, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, vượt lên khuôn khổ một cuộc thi, tất cả học sinh tham gia đều là những người chiến thắng bởi các em đã vượt qua chính mình, tự tin thể hiện và lan tỏa tình yêu tiếng Việt, văn hóa Việt Nam.

Thành công của Hội thi Em yêu tiếng Việt năm nay tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Hội người Việt Nam tỉnh Savannakhet và Trường Phổ thông Hữu nghị Lào - Việt.

Quan trọng hơn, hội thi đã góp phần nuôi dưỡng những “sứ giả” văn hóa tương lai, những người mang trong mình tình yêu tiếng Việt, hiểu biết về văn hóa Việt Nam và ý thức trách nhiệm trong việc vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.