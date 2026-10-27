Lan tỏa ứng dụng AI, Big Data trong giáo dục

BTC trao giải thưởng cho các đội chiến thắng tại AI & Big Data Training Hub 2026.

Thông qua mô hình đào tạo gắn với thực hành, chương trình tạo điều kiện để giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và sinh viên tiếp cận công cụ công nghệ, nâng cao năng lực xử lý dữ liệu, phát triển tư duy đổi mới sáng tạo và từng bước đưa kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Trước đó, ngày 24-10, vòng chung kết AI & Big Data Training Hub 2026 đã diễn ra với hơn 10 đội thi thuộc hai bảng Trainers và Learners. Các đội trình bày, trình diễn sản phẩm trước Hội đồng Giám khảo và tiếp nhận phản biện chuyên môn, thể hiện nỗ lực ứng dụng AI, dữ liệu lớn vào hoạt động giảng dạy, học tập và phân tích dữ liệu. Tại bảng Trainers dành cho giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, giải Nhất thuộc về đội 22STH Chăm chỉ với dự án chuyên đề dạy học bài thơ “Ngày em vào Đội”. Ở bảng Learners dành cho sinh viên, đội Murad go Jungle giành giải Nhất với dự án “Vietnam's Recruitment Market Analysis”.

Dịp này, Ban Tổ chức ghi nhận những nỗ lực của các cá nhân, tập thể tham gia chương trình và trao giấy chứng nhận cho các thành viên. Công ty Cổ phần Công nghệ Rebo đồng hành hỗ trợ các đội thi thông qua các gói tín dụng sử dụng công cụ AI, góp phần bổ sung nguồn lực phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Phát biểu tại chương trình, ThS. Đào Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc phụ trách DSAC, nhấn mạnh ý nghĩa của việc nâng cao năng lực khai thác, phân tích và ứng dụng dữ liệu đối với quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của TP Đà Nẵng. Việc ra mắt AI & Big Data Training Hub mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa nhà trường, cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ, góp phần thúc đẩy ứng dụng AI, Big Data trong giáo dục, phát triển năng lực số và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng.