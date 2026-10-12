Lan tỏa từ vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ ở xã miền núi Nam Đông

Là xã miền núi của TP Huế, Nam Đông có 6 thôn với hơn 2.250 hộ, trong đó đồng bào dân tộc Cơ tu chiếm khoảng 50% dân số.

Do đặc thù địa bàn miền núi nên phần lớn người dân bám rừng, hoạt động săn bắn động vật hoang dã. Nhiều người dân đã mua các vật dụng để tự chế các loại vũ khí thô sơ phục vụ cho việc săn bắn; một số vũ khí do chiến tranh còn rơi vãi, sót lại trong nhân dân vẫn đang còn.

Công an xã Nam Đông phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng ngừa các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tại thôn Ta Rinh.

Trong khi đó, địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn nên trình độ nhận thức pháp luật còn chưa cao dẫn đến nguy cơ bị lôi kéo, xúi giục bởi các thành phần tội phạm là rất cao gây ảnh hưởng đến vấn đề ANCT, TTATXH.

Trước thực trạng đó, Công an xã Nam Đông tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn. Công an xã tham mưu UBND xã tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo với hàng trăm lượt người tham gia. Bên cạnh đó, đã tổ chức tuyên truyền vận động cá biệt 37 lượt, với số người tham gia được tuyên truyền 213 người trong đó số người uy tín tham gia 98 người. Cho ký cam kết 26 tổ chức hộ gia đình và 45 cá nhân.

Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: hệ thống loa phát thanh của xã, Facebook của xã và các nhóm, trang mạng xã hội của xã, của các thôn, các nhóm ANTT…

Nhờ bám sát địa bàn và tích cực tuyên truyền, nhiều người dân ở xã Nam Đông đã tự nguyện giao nộp nhiều súng tự chế.

Chẳng hạn như mới đây, Công an xã Nam Đông phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng ngừa các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tại thôn Ta Rinh. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an đã phổ biến đến bà con nhân dân những quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí; đồng thời tập trung làm rõ những hành vi bị nghiêm cấm, các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Bên cạnh công tác tuyên truyền trực tiếp, lực lượng Công an phát tờ rơi đến từng người dân, giúp bà con thuận tiện tìm hiểu, ghi nhớ các quy định pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành trong đời sống hàng ngày. Già làng Hồ Văn Cường (thôn Ta Rinh, xã Nam Đông) cho rằng: “Hoạt động tuyên truyền tại thôn có ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, nhất là đối với các hành vi liên quan đến vũ khí quân dụng. Qua đó góp phần nâng cao ý thức pháp luật của bà con nhân dân, phát huy vai trò của người dân trong tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin và cùng lực lượng Công an xây dựng địa bàn an toàn, ổn định”.

Lan tỏa hành động người dân miền núi xã Nam Đông tự nguyện đến cơ quan chức năng giao nộp súng tự chế.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Công an xã Nam Đông chia sẻ, qua đợt phát động; cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã nghiêm túc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn theo chỉ đạo của cấp trên gắn với việc thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các đợt “Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”.

Sau 5 tháng đẩy mạnh tuyên truyền, đến giữa tháng 10/2026, Công an xã Nam Đông đã vận động thu hồi được 31 súng tự chế bắn đạn bi sắt, 6 vũ khí sát thương cao (dao tự chế), 15 viên đạn quân dụng.

Đặc biệt, nhờ công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức ký cam kết được thực hiện thường xuyên, nhiều hình thức phong phú, đa dạng nên ý thức chấp hành của người dân được nâng cao. Công an xã Nam Đông cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu với Đảng ủy - UBND xã trong chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Luật số 42/2024/QH15 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến từng bản làng ở xã Nam Đông.

Đồng thời, nghiên cứu các hình thức phù hợp để tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện tố giác những vi phạm, đấu tranh thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phù hợp với tình hình địa bàn; chủ động nghiên cứu, xây dựng tuyên truyền nội dung các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên hệ thống truyền thanh của xã kết hợp phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động tại địa bàn cơ sở và các khu đông dân cư để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của người dân.

Bên cạnh đó, xác định rõ địa bàn, đối tượng, biện pháp công tác, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng Cảnh sát khu vực để thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở kiểm tra các trường hợp có biểu hiện nghi vấn để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tại buổi làm việc với Công an xã Nam Đông cùng với một số miền núi ngày 9/10 vừa qua, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu lực lượng Công an xã chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Đối với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cần phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản và người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; chủ động phát hiện ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật… Qua đó, góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở, kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội tại địa phương.