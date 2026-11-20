Mới đây tại TP.HCM, Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã diễn ra với sự tham dự của đại diện 34 tỉnh, thành phố và các ngành. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, Đại hội không chỉ là ngày hội thể thao lớn nhất cả nước mà còn là bước tập dượt chiến lược, giúp Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai.