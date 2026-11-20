Lan tỏa truyền thống vẻ vang của người chiến sĩ Thủ đô
Sáng 20/11, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là dịp nhìn lại những kết quả nổi bật trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Thủ đô. Tới dự có Trung tướng Đào Văn Nhận - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-toa-truyen-thong-ve-vang-cua-nguoi-chien-si-thu-do-246261120111551326.htm