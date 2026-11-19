Theo đó, kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) định hướng tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc, tôn vinh những cống hiến, đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ qua các thời kỳ; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, động lực đổi mới, thúc đẩy sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Hình minh họa.

Căn cứ Chương trình công tác năm học và điều kiện thực tế, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc thù ngành, nghề và loại hình đào tạo.

Bộ VHTTDL định hướng các cơ sở đào tạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thúc đẩy hợp tác “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp”; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá.

Đồng thời, tập trung rà soát, làm sạch dữ liệu phục vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu giáo dục và đào tạo; đổi mới chương trình, phương thức đào tạo theo hướng phát triển năng lực, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

Các cơ sở đào tạo cũng được khuyến khích tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, nghiên cứu khoa học, hội thi, diễn đàn học thuật và giao lưu chuyên môn, tạo điều kiện để nhà giáo, học sinh, sinh viên phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo. Việc tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch tiếp tục được chú trọng.

Cùng với đó, các trường chủ động tổ chức gặp mặt, tọa đàm, ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam; biểu dương, tri ân những nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có thành tích xuất sắc, tâm huyết, trách nhiệm và nhiều đóng góp trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật, huấn luyện thể thao và đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Đối với 4 cơ sở đào tạo gồm: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng và Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Bộ yêu cầu tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ tuyên dương, vinh danh nhà giáo tiêu biểu năm 2026 bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, đúng đối tượng.

Đồng thời, quan tâm thăm hỏi, động viên, tri ân các nhà giáo đã nghỉ hưu, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn và những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm lan tỏa truyền thống tốt đẹp của Ngày Nhà giáo Việt Nam, giáo dục học sinh, sinh viên lòng biết ơn, sự kính trọng đối với thầy cô; xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, nhân văn, lành mạnh.

Các cơ sở đào tạo chủ động phát hiện, giới thiệu và nhân rộng những tấm gương nhà giáo tận tụy, sáng tạo, có nhiều đóng góp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể thao và du lịch; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, nền tảng số và mạng xã hội.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, Bộ VHTTDL hướng tới tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và khát vọng cống hiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.