Lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo nơi xứ sở Bạch Dương

Cuộc thi báo tường về ngày 20/11.

Đây vừa là dịp để các em đang học tiếng Việt ở CLB thể hiện kết quả học tập của mình, vừa là cơ hội để các thầy cô giới thiệu sâu rộng hơn về truyền thống tôn sư trọng đạo, tinh thần hiếu học đến không chỉ học sinh của mình, mà còn phụ huynh,cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tham dự buổi lễ, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất phụ trách Bộ phận giáo dục của Đại sứ quán, đã đọc thư chúc mừng của Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi. Trong thư, Đại sứ nhấn mạnh truyền thống tôn sư trọng đạo lâu đời của Việt Nam đã trở thành một giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Với các kiều bào, truyền thống ấy càng có ý nghĩa bởi đây là sợi dây kết nối với cội nguồn. Việc dạy và học tiếng Việt mà các thành viên CLB đã duy trì cho con em nhỏ kiều bào trong hơn 2 năm qua đã giúp các em hiểu về nguồn cội, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và hình thành nên ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc. Đại sứ đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam tại Nga khi vừa nỗ lực học tập, vừa tích cực tham gia các hoạt động duy trì tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc.

CLB được thành lập năm 2023, là một hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại LB Nga, và nhanh chóng thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Chỉ trong 2 năm, số lượng học sinh theo học tại CLB đã tăng từ 12 lên 70 em. Hiện nay, số lượng đăng ký vẫn tiếp tục tăng, khiến CLB phải tính đến phương án mở thêm địa điểm học. Nhiều em là anh chị em trong cùng một gia đình hoặc là hàng xóm sống trong cùng khu vực. Điều này cho thấy hoạt động của CLB đã lan tỏa tích cực, đồng thời nhận được sự ủng hộ của phụ huynh, Đại sứ quán và Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga.

Anh Nguyễn Thế Hiếu, Trưởng ban Phụ huynh, cho biết việc tổ chức các lớp dạy tiếng Việt có ý nghĩa rất quan trọng đối với con em sinh ra và lớn lên tại Nga. Trước hết, việc học tiếng Việt giúp các cháu nhớ về cội nguồn, quê hương Việt Nam; đồng thời giúp các cháu tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, qua đó tăng cường sự gắn bó, gần gũi trong gia đình và cộng đồng. Anh Hiếu cũng cho biết đa số kiều bào tại Nga đều có ý thức gìn giữ những truyền thống, tập tục văn hóa như ở Việt Nam, trong đó có hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngay sau đó là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tặng giấy khen của Đại sứ cho các thành viên của Câu lạc bộ Tiếng Việt Vui.

Sự kiện lần này được CLB tổ chức với chủ đề “Người thắp lửa”. Với các em học sinh, ngọn lửa ấy chính là tri thức, là những điều các em được thầy cô truyền dạy về tiếng Việt, về đất nước mà các em tuy không sinh ra, không lớn lên tại đó, nhưng vẫn là quê cha đất tổ của mỗi người con Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu trên Trái Đất.

Thảo Nguyên, 12 tuổi, là một trong những học sinh theo học tại CLB ngay từ những ngày đầu thành lập. Sau gần 3 năm, em không chỉ nói tiếng Việt rất sõi mà còn viết khá đẹp. Thảo Nguyên biết tự tìm kiếm trên mạng bằng tiếng Việt những bài thơ, câu tục ngữ, thành ngữ hay để nắn nót trình bày trên tờ báo tường, thể hiện lòng biết ơn đối với thầy cô. Từ một em nhỏ xa quê, qua những giờ học hoàn toàn miễn phí, em nay đã biết hình tượng chim Lạc là biểu tượng của cội nguồn dân tộc, cũng là một trong những kiến thức mà các thầy cô luôn mong muốn truyền đạt cho học sinh. Còn Tâm Đan đã viết nên dòng chữ khiến những người thầy của em không khỏi xúc động: “Và con muốn học tiếng Việt để giúp con luôn nhớ mình là người Việt Nam”.

Với những người thầy, ngọn lửa ấy là tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, ý thức sẻ chia, hỗ trợ đồng bào, tinh thần tương thân tương ái và niềm tin vào thế hệ tương lai. Từ Ban chủ nhiệm đến các tình nguyện viên của CLB đều là sinh viên, vì vậy lực lượng tham gia sẽ thường xuyên thay đổi khi có thành viên tốt nghiệp và trở về nước. Tuy nhiên, tôn chỉ, mục đích hoạt động của CLB luôn được duy trì nhất quán: đồng hành cùng các em học sinh, lan tỏa vẻ đẹp và sự giàu có của tiếng Việt, gieo những hạt mầm đầu tiên của tình yêu tiếng mẹ đẻ, qua đó nuôi dưỡng tình yêu đối với văn hóa quê hương.

Trao giải cho đội thắng cuộc.

Tại buổi lễ, đại diện Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị”, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, đã dẫn câu nói của nhà khoa học giáo dục Xô viết V. Sukhomlinsky: “Trong vườn hoa tâm hồn của nhân loại, đóa hoa yên bình nhất, đơn giản nhất, đẹp nhất, chính là sự giáo dục của con người”, qua đó nhấn mạnh sự cao quý của nghề giáo và vai trò của những người thầy - những người “thắp lửa” trên hành trình đến với tri thức. Truyền thống tôn sư trọng đạo và nét đẹp văn hóa của người Việt Nam không chỉ được thể hiện qua những lời tri ân trong ngày lễ, mà còn qua sự chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm và ý thức gìn giữ, trao truyền những giá trị cao đẹp ấy đến nhiều người hơn, ở những nơi xa hơn. Đó cũng chính là điều mà các tình nguyện viên CLB cùng nhiều bạn trẻ đồng trang lứa đang bền bỉ thực hiện mỗi ngày.

Sự háo hức, thích thú của các em khi tham gia cuộc thi báo tường bằng tiếng Việt, niềm vui khi đạt giải, sự say mê trong các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc Việt Nam, hay nỗ lực sử dụng tiếng Việt dù cách phát âm hôm nay vẫn còn đôi chỗ ngọng nghịu, chính là những trái ngọt từ những hạt mầm đã được gieo và ngọn lửa đã được thắp lên. Tất cả đang từng ngày lớn mạnh, trưởng thành cùng niềm tự hào “tôi là người Việt Nam”.

Chùa Một Cột tại Trung tâm Hà Nội - Moskva.