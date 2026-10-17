Lan tỏa truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng đến với học sinh

Triển lãm giúp học sinh hiểu thêm về Chiến dịch Điện Biên Phủ và truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân ta

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Điện Biên, từ ngày 15 đến 17.10, Bảo tàng Điện Biên Phủ phối hợp với nhà trường tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh và các hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh.

Với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Dấu ấn lịch sử, sức sống Điện Biên hôm nay”, triển lãm giới thiệu 130 hình ảnh tư liệu, tái hiện bối cảnh lịch sử và diễn biến 56 ngày đêm của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Triển lãm diễn ra từ ngày 15-17.10, với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Dấu ấn lịch sử, sức sống Điện Biên hôm nay”

Bên cạnh những dấu mốc làm nên chiến thắng lịch sử, các hình ảnh còn giới thiệu hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội và nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Qua hệ thống hình ảnh tư liệu, học sinh có dịp tìm hiểu sâu hơn về chiến dịch lịch sử, những hy sinh, đóng góp của quân và dân ta, đồng thời khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa làm nên bản sắc của quê hương Điện Biên.

Các em học sinh tìm hiểu về Chiến thắng Điện Biên Phủ tại triển lãm

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm đẩy xe đạp thồ, phương tiện vận chuyển đặc biệt góp phần bảo đảm hậu cần cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Từ việc trực tiếp tham gia trải nghiệm, học sinh có cơ hội hiểu rõ hơn những khó khăn trong công tác vận chuyển, phục vụ chiến dịch, cũng như tinh thần sáng tạo, ý chí kiên cường và sức mạnh đoàn kết của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Không chỉ tiếp cận lịch sử qua hình ảnh, tư liệu, hoạt động trải nghiệm còn giúp học sinh hình dung cụ thể hơn về những đóng góp thầm lặng nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với thắng lợi của chiến dịch. Qua đó, những câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống trong môi trường học đường.

Điểm nhấn là hoạt động trải nghiệm đẩy xe đạp thồ, phương tiện vận chuyển đặc biệt góp phần bảo đảm hậu cần cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thông qua chương trình, Bảo tàng Điện Biên Phủ mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn các thế hệ cha anh và ý thức trân trọng giá trị hòa bình, độc lập, tự do.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường kết nối di sản với giáo dục học đường, khơi dậy trách nhiệm của học sinh trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương Điện Biên anh hùng.