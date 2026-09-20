Lan tỏa Trường học số tại Đồng Nai

Giáo dục STEM, robot, trí tuệ nhân tạo (AI) đang thực sự “đổ bộ” vào các trường học, tạo nên sức hút cho học sinh qua mỗi buổi học, giúp lý thuyết đến gần hơn với thực tiễn. Đây cũng là “đòn bẩy” để phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ hơn trong các nhà trường, hình thành nên thế hệ công dân trẻ vững kiến thức, tự tin về kỹ năng công nghệ.

Học sinh Trường TH-THCS -THPT song ngữ Lạc Hồng (phường Trấn Biên) hào hứng với môn học lập trình và thi đấu robot ứng dụng AI. Ảnh: Công Nghĩa

Học sinh Trường THPT Thống Nhất A (phường Trảng Bom) thực hành với kính hiển vi điện tử kết nối với máy tính.

Một lớp học lập trình robot và AI tại Trường TH-THCS-THPT song ngữ Lạc Hồng (phường Trấn Biên).

Học sinh các trường tại phường Trấn Biên giao lưu lập trình trí tuệ nhân tạo (AI) cho robot.

Học sinh Trường tiểu học Hòa Bình (phường Long Khánh) làm quen với thiết bị Trường học số.

Học sinh Trường THPT Tam Hiệp tham gia các lớp lập trình robot với độ phức tạp cao.

Mô hình Trường học số với thư viện số do Sở Giáo dục và Đào tạo cùng MobiFone triển khai thí điểm tại Đồng Nai.

Học sinh Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân (phường Tam Hiệp) khám phá môn lập trình robot.

Dàn robot công nghiệp KUKA được đầu tư thực hành cho sinh viên học nghề tại Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước).

Đại diện Trường đại học Lạc Hồng tặng máy tính cho các trường ở xã biên giới thành phố Đồng Nai, góp phần lan tỏa mô hình Trường học số.