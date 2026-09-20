Lan tỏa Trường học số tại Đồng Nai
Năm học 2026-2027, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong dạy và học từ các trường phổ thông đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, thành phố sẽ thí điểm mô hình Trường học số trước khi nhân rộng ra toàn thành phố.
Giáo dục STEM, robot, trí tuệ nhân tạo (AI) đang thực sự “đổ bộ” vào các trường học, tạo nên sức hút cho học sinh qua mỗi buổi học, giúp lý thuyết đến gần hơn với thực tiễn. Đây cũng là “đòn bẩy” để phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ hơn trong các nhà trường, hình thành nên thế hệ công dân trẻ vững kiến thức, tự tin về kỹ năng công nghệ.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202609/lan-toa-truong-hoc-so-tai-dong-nai-8386738/