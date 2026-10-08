Lan tỏa tri thức, sức trẻ đến cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới A Lưới

Hội nghị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026 - 2030”

Chiều 6/10/2026, tại Đại học Huế, Đại học Huế và Thành đoàn Huế tổ chức Hội nghị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026 - 2030”. Hoạt động hướng tới phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm cộng đồng và vai trò của tuổi trẻ trong hỗ trợ thanh thiếu nhi tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Kết nối nguồn lực vì cộng đồng vùng biên giới

Tham dự chương trình, về phía Thành đoàn Huế có Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Bí thư Thành Đoàn; Đồng chí Hoàng Thị Thùy Linh, Phó Bí thư Thành đoàn Huế, Chủ tịch Hội Đồng Đội Thành phố Huế cùng Bí thư, Phó Bí thư phụ trách các Xã đoàn A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 5.

Về phía Đại học Huế có GS.TS. Trần Đăng Hòa, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Phó Giám đốc Đại học Huế; ThS. Phan Minh Huấn, Phó Chánh Văn phòng Đảng và Đoàn thể Đại học Huế; Đồng chí Lê Chí Hùng Cường, Bí thư Đoàn Đại học Huế; Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Huế khóa VI và Chủ tịch Hội Sinh viên các trường thành viên.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế phát biểu tại Hội nghị

Việc ký kết tạo cơ sở để hai bên phối hợp huy động nguồn lực, kết nối chuyên gia, giảng viên và sinh viên tình nguyện, từng bước đưa các nội dung hợp tác vào thực tiễn.

Theo Biên bản ghi nhớ, các hoạt động đồng hành sẽ hướng tới nhu cầu thực tế của thanh thiếu nhi tại các xã biên giới A Lưới.

Lan tỏa tri thức, sức trẻ đến với A Lưới

Theo Biên bản ghi nhớ, các hoạt động đồng hành sẽ hướng tới nhu cầu thực tế của thanh thiếu nhi tại các xã biên giới A Lưới. Nội dung gồm hỗ trợ học tập, trang bị kỹ năng sống, tổ chức sân chơi và các hoạt động trải nghiệm phù hợp với điều kiện của địa phương.

Thông qua những hoạt động này, tri thức và kinh nghiệm từ đội ngũ giảng viên, chuyên gia cùng sức trẻ của sinh viên có thêm cơ hội được kết nối với cộng đồng. Những chương trình tình nguyện không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực mà còn góp phần tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, trưởng thành và hiểu sâu hơn về trách nhiệm xã hội.

Đối với thanh thiếu nhi vùng biên giới, sự đồng hành thường xuyên có thể mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, kỹ năng và những trải nghiệm mới, qua đó khơi dậy tinh thần học tập, tự tin và chủ động phát triển.

Tình nguyện gắn với phát triển bền vững

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên, các trường thành viên và cơ sở Đoàn tại địa bàn biên giới. Với cách làm này sẽ giúp nguồn lực tình nguyện được kết nối theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, đồng thời tạo điều kiện để các hoạt động được triển khai có trọng tâm và lâu dài.

Từ những sân chơi, lớp kỹ năng đến các hoạt động trải nghiệm, mỗi chương trình đều có thể trở thành một cầu nối đưa tri thức, tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đến với cộng đồng.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Trong chặng đường 2026 - 2030, việc duy trì sự phối hợp giữa Đại học Huế và Thành đoàn Huế được kỳ vọng tiếp tục tạo thêm nhiều hoạt động thiết thực cho thanh thiếu nhi vùng biên giới A Lưới. Khi tinh thần xung kích, tình nguyện được gắn với tri thức và trách nhiệm cộng đồng, sức trẻ sẽ được chuyển hóa thành những giá trị lâu dài, góp phần chăm lo thế hệ trẻ và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa bàn biên giới./.