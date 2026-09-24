Lan tỏa tri thức – kết nối học sinh với sách và lịch sử

Đông đảo học sinh tham gia chương trình Truyền thông về bảo vệ trẻ em và hướng dẫn đọc sách hiệu quả cho học sinh.

Các em hào hứng tham gia trả lời những câu hỏi về lịch sử quê hương, đất nước.

Chương trình có sự đồng hành của Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và tất cả các em học sinh đã tạo nên không khí thân thiện, cởi mở và giàu hứng thú. Bằng hình thức giao lưu, tương tác và đố vui câu hỏi lịch sử sinh động, các em được tìm hiểu, giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, hướng đến kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 – 1/10/2026). Ngoài ra, các em còn được giới thiệu sách, truyền thông về bảo vệ trẻ em, hướng dẫn phương pháp đọc sách hiệu quả, bổ ích góp phần vào việc nâng cao kiến thức và giáo dục toàn diện học sinh. Qua đó, chương trình đã đem đến những bài học từ những trang sách đến những câu chuyện lịch sử, chương trình đã góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, bồi đắp tri thức. Đây là một trong nhiều hoạt động của Thư viện Đà Nẵng làm cầu nối hành trình đưa văn hóa đọc đến gần hơn với nhà trường và cộng đồng, để mỗi điểm trường trở thành một không gian nhỏ lan tỏa niềm vui đọc sách và khát vọng khám phá tri thức, lịch sử quê hương đất nước.