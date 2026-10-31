Lan tỏa trải nghiệm tích cực trên nền tảng Ngày Công dân số
Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố ban hành công văn gửi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về website Ngày Công dân số Việt Nam 2026 tại địa chỉ https://ngaycongdanso.vneid.gov.vn; phát huy vai trò nêu gương, chủ động tham gia và vận động người thân, bạn bè, đoàn viên, hội viên, người dân cùng hưởng ứng. Chú trọng lan tỏa những trải nghiệm trên cơ sở thực tế sử dụng dịch vụ.
Hướng dẫn đăng nhập bằng ứng dụng VNeID, tìm “Thành phố Đồng Nai” tại mục đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công của UBND các tỉnh, thành phố và đánh giá theo đủ 5 tiêu chí. Kết quả đánh giá, bình chọn trên hệ thống là một trong những nội dung quan trọng phản ánh mức độ hài lòng của người dân, chất lượng phục vụ và kết quả hưởng ứng Ngày Công dân số của thành phố; góp phần lan tỏa hình ảnh, uy tín của Đồng Nai trong chuyển đổi số.
Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Văn phòng UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với các sở, ngành, UBND xã, phường bố trí mã QR, hướng dẫn tại điểm phục vụ; mời người dân đánh giá khi trả kết quả và qua kênh hỗ trợ hiện có. Chủ động giới thiệu tới người được giải quyết hồ sơ đúng, sớm hẹn, được hỗ trợ tận tình, hưởng ưu đãi; tạo thuận lợi để người dân tham gia, chia sẻ trải nghiệm tốt.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chuyen-doi-so/202610/lan-toa-trai-nghiem-tich-cuc-tren-nen-tang-ngay-cong-dan-so-9e24bd1/