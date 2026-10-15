Lan tỏa trách nhiệm, nhân lên việc tốt trong phụ nữ Việt Hưng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng Trần Thu Hiền nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Việt Hưng không ngừng học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng tặng hoa chúc mừng Hội LHPN phường. Ảnh: B.Duy

Tại buổi lễ, Hội LHPN phường Việt Hưng đã biểu dương, tôn vinh 11 cán bộ, hội viên tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác Hội và các hoạt động cộng đồng. Đây là những tấm gương về tinh thần trách nhiệm, sự năng động, tận tâm với phong trào phụ nữ ở cơ sở; tích cực khuyến học, khuyến tài, tham gia công tác thiện nguyện và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Việc biểu dương không chỉ ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của mỗi cá nhân mà còn góp phần lan tỏa những việc làm tử tế, hành động đẹp trong từng gia đình, chi hội và cộng đồng dân cư, tạo động lực để hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm đối với địa phương.

Lãnh đạo Hội LHPN thành phố Hà Nội và Đảng ủy phường Việt Hưng tặng hoa, quà chúc mừng nữ cán bộ tiêu biểu. Ảnh: B.Duy

Dịp này, lãnh đạo Hội LHPN thành phố Hà Nội đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” tặng cán bộ có nhiều tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp cho công tác phụ nữ và sự trưởng thành của tổ chức Hội qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, Hội LHPN phường Việt Hưng đã trao quyết định công nhận các mô hình chi hội phụ nữ số và chi hội phụ nữ tự quản về an toàn thực phẩm.

Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng trao quyết định công nhận chi hội phụ nữ số cho đại diện 6 tổ. Ảnh: B.Duy

Trong đó, các chi hội phụ nữ số đã phối hợp hỗ trợ chi bộ tổ dân phố, hướng dẫn hội viên và người dân khai thác, sử dụng các nền tảng số, ứng dụng iHanoi, VNeID, Cổng dịch vụ công trực tuyến; tiếp cận dịch vụ thanh toán và mua bán trực tuyến, thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế sử dụng đất phi nông nghiệp… qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy người dân sử dụng các tiện ích số trong giải quyết công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Với mô hình chi hội phụ nữ tự quản về an toàn thực phẩm, các chi hội tập trung tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; bảo quản, chế biến thực phẩm đúng quy định, bố trí riêng biệt khu vực thực phẩm sống và chín, không sử dụng phụ gia, phẩm màu ngoài danh mục cho phép. Hoạt động tự quản góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân và xây dựng môi trường kinh doanh văn minh tại địa bàn dân cư.

Lãnh đạo phường Việt Hưng tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, hội viên tiêu biểu. Ảnh: B.Duy

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Hội LHPN phường Việt Hưng trao thưởng cho các cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.