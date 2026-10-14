Lan tỏa trách nhiệm bảo vệ an ninh mạng và dữ liệu cá nhân

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; sở, ban, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện UBND cấp xã cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn và doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh thành lập.

Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an Cà Mau cho biết tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai các quy định pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các hoạt động trên không gian mạng ngày càng phổ biến.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, không gian mạng tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội; bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào cũng có thể trở thành mục tiêu của tội phạm mạng nếu thiếu kiến thức, kỹ năng và biện pháp bảo vệ phù hợp. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu cá nhân là yêu cầu cấp thiết, gắn trực tiếp với trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Đại tá Lê Mạnh Hùng đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu nội dung các chuyên đề, chủ động cập nhật kiến thức, vận dụng vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị; đồng thời phát huy vai trò tuyên truyền viên, lan tỏa kiến thức, hướng dẫn cán bộ, nhân viên và người dân sử dụng không gian mạng an toàn, đúng quy định pháp luật, góp phần bảo vệ bản thân, gia đình và tổ chức trước những nguy cơ, thách thức trên môi trường số.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến, hướng dẫn những nội dung trọng tâm của Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong chấp hành các quy định pháp luật, bảo đảm an toàn thông tin, quản lý và xử lý dữ liệu cá nhân đúng quy định.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các chuyên đề, qua đó thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.