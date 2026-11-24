Học sinh Trường Mầm non An Hải hào hứng thuyết trình, giới thiệu những bức tranh do các em thực hiện, qua đó gửi gắm tình yêu quê hương và niềm tự hào về các giá trị văn hóa Việt Nam.

Đây là hoạt động thuộc Hội thi Vẽ và trưng bày, triển lãm tranh, nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải tổ chức.

Tại triển lãm, mỗi đơn vị xây dựng không gian trưng bày riêng, giới thiệu các tác phẩm dự thi và thuyết trình về ý tưởng, nội dung, thông điệp gửi gắm qua từng bức tranh.

Với góc nhìn hồn nhiên, trong trẻo, các em đã tái hiện những nét đẹp văn hóa Việt Nam, từ di tích lịch sử, lễ hội truyền thống đến bản sắc văn hóa của vùng đất và con người xứ Quảng.

Không chỉ thể hiện khả năng sáng tạo và cảm nhận nghệ thuật, các tác phẩm còn gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về những giá trị văn hóa dân tộc; qua đó khơi dậy ý thức gìn giữ, phát huy di sản văn hóa địa phương và bồi đắp trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối, lan tỏa bản sắc Việt Nam.

Triển lãm mở cửa phục vụ người dân và khách tham quan đến hết ngày 27/11/2026.