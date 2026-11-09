Lan tỏa tình yêu văn hóa Hà Nội qua những giai điệu cuối tuần

Cuối tuần qua, chương trình tiếp tục mang đến cho khán giả không gian âm nhạc đa sắc màu với những giai điệu Jazz kinh điển và các ca khúc gắn với tình yêu Hà Nội.

Mở đầu bằng nhạc hiệu “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân, chương trình dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc với những tác phẩm Jazz nổi tiếng như “Perdido”, “Recado Bossa Nova”, “Dream A Little Dream of Me”... Sự kết hợp giữa tiết tấu sôi động, âm hưởng Latin phóng khoáng và những giai điệu trữ tình tạo nên không gian thưởng thức âm nhạc giàu cảm xúc.

“Âm nhạc cuối tuần” trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, mang nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Bên cạnh Jazz, những ca khúc về Hà Nội cũng mang đến sắc thái riêng cho chương trình. Qua giọng hát ca sĩ Thủy Bùi, “Nhớ mùa thu Hà Nội” gợi lên hình ảnh Thủ đô bình dị, lãng mạn và giàu hoài niệm. Trong khi đó, bản nhạc “Ngẫu hứng Tây Nguyên” qua phần trình diễn của NSƯT Quyền Văn Minh đem đến âm hưởng hào sảng, phóng khoáng của núi rừng.

Sự đan xen giữa Jazz cổ điển, tình ca Hà Nội và âm hưởng văn hóa vùng miền không chỉ tạo nên diện mạo nghệ thuật đa dạng mà còn thể hiện tinh thần cởi mở, giao thoa văn hóa của một Thủ đô sáng tạo.

Cùng với quá trình phát triển đô thị, Hà Nội ngày càng chú trọng khai thác các không gian công cộng có giá trị lịch sử, văn hóa để tổ chức hoạt động nghệ thuật phục vụ cộng đồng. Trong đó, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đang từng bước trở thành điểm hẹn văn hóa với nhiều chương trình như live concert “Hà Nội bình yên”, “Crescendo - Giao hưởng kết nối” và Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026.

Nhiều tiết mục đặc sắc biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Trong dòng chảy ấy, “Âm nhạc cuối tuần” tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận, thưởng thức nghệ thuật ngay tại không gian công cộng. Việc duy trì các buổi biểu diễn định kỳ không chỉ góp phần đa dạng hóa hoạt động văn hóa mà còn tăng cường sự kết nối giữa nghệ sĩ, công chúng và không gian di sản đô thị.

Thông qua những chương trình nghệ thuật gần gũi, Nhà Bát Giác đang phát huy vai trò là không gian văn hóa mở, nơi các loại hình nghệ thuật gặp gỡ, giao thoa và lan tỏa trong đời sống cộng đồng.