Lan tỏa tình yêu văn hóa cồng chiêng ở Ia Hrung

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2026.

Hoạt động hướng tới chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), đồng thời tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Jrai.

Liên hoan quy tụ gần 300 nghệ nhân thuộc 7 đội cồng chiêng đến từ các làng Ó, Blang, Ngai Ngó, Máih, Bồ, Yang và Jút. Mỗi đội có từ 15 - 20 phút trình diễn, mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện sự đầu tư và tâm huyết của các nghệ nhân.

Với cách thể hiện riêng, mỗi đội đã đưa người xem đến gần hơn với đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng Jrai. Qua tiếng cồng chiêng, những điệu múa xoang và các nghi lễ truyền thống như mừng lúa mới, lễ bỏ mả… được tái hiện sinh động, góp phần giới thiệu những phong tục, tập quán đã gắn bó với buôn làng qua nhiều thế hệ.

Các đội cồng chiêng trình diễn những tiết mục đặc sắc tại liên hoan.

Trong không gian ngày hội, âm thanh cồng chiêng trầm hùng hòa quyện cùng những điệu xoang uyển chuyển và sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống. Theo nhịp chiêng rộn rã, các vòng xoang nối dài, bước chân nhịp nhàng tạo nên không khí náo nức, đậm sắc màu văn hóa đại ngàn. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, khi sâu lắng, thiết tha, lúc sôi nổi, mạnh mẽ, góp phần khắc họa nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Jrai.

Ngày hội cũng là dịp để các nghệ nhân thuộc nhiều thế hệ gặp gỡ, giao lưu và cùng thể hiện tình yêu với di sản dân tộc. Những nghệ nhân cao tuổi truyền lại vốn hiểu biết, kinh nghiệm được tích lũy qua năm tháng; trong khi đó, lớp trẻ có cơ hội tiếp xúc, học hỏi và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tiếng chiêng, những điệu múa truyền thống.

Sự hiện diện của nhiều thế hệ trong cùng không gian diễn tấu không chỉ tạo nên sự tiếp nối về văn hóa mà còn cho thấy sức sống của cồng chiêng trong cộng đồng.

Những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai

Thông qua liên hoan, xã Ia Hrung tạo điều kiện để các đội cồng chiêng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của từng làng đến với người dân và du khách. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trân trọng và trách nhiệm gìn giữ di sản trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Từ những sân làng thân thuộc, tình yêu văn hóa tiếp tục được nuôi dưỡng và trao truyền qua từng thế hệ, để tiếng cồng chiêng mãi ngân vang, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Jrai trên vùng đất Gia Lai.