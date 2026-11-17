Chương trình “Em yêu tiếng Việt” được tổ chức tại Trường Hữu nghị Lào – Việt tỉnh Champasak, ngày 17/11. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Lào)

Tham dự chương trình có bà Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse; ông Soupasith Phavixay, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak; ông Phouthadeth Noyanxana, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Champasak; ông Đồng Công Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Champasak; bà Lakhonkham Sonthalat, Hiệu trưởng nhà trường; cùng đại diện Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Champasak, các thầy cô giáo, học sinh và cán bộ Tổng Lãnh sự quán.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung nhấn mạnh chương trình là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tổng Lãnh sự bày tỏ tin tưởng chương trình sẽ giúp học sinh hiểu thêm về lịch sử, văn hóa hai đất nước và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Đồng thời, bà mong muốn hoạt động này tiếp thêm cảm hứng để các em yêu thích học tiếng Việt, trở thành những sứ giả lan tỏa tình yêu tiếng Việt và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Tạ Phương Dung phát biểu khai mạc chương trình “Em yêu tiếng Việt”. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Lào)

Đánh giá cao những nỗ lực của Hội người Việt Nam tỉnh Champasak và Trường Hữu nghị Lào – Việt trong công tác dạy và học thời gian qua, Tổng Lãnh sự đề nghị hai đơn vị tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Việt, chú trọng các phương pháp giảng dạy có tính tương tác và hoạt động ngoại khóa; đồng thời duy trì tổ chức chương trình “Em yêu tiếng Việt” hằng năm.

Phát biểu tại chương trình, ông Đồng Công Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Champasak, cảm ơn các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Champasak và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã luôn quan tâm, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Hội trong việc hỗ trợ công tác dạy và học của nhà trường.

Ông Đồng Công Dũng khẳng định những hoạt động thiết thực như chương trình “Em yêu tiếng Việt” tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích học sinh học tập, sử dụng tiếng Việt, đồng thời góp phần gìn giữ tiếng mẹ đẻ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Chương trình diễn ra sôi nổi với sự tham gia của ba đội thi mang tên “Lạc Hồng”, “Nhịp cầu hữu nghị” và “Thất phong”, đại diện cho học sinh các khối lớp 6, 7 và 8. Các đội lần lượt tranh tài qua ba phần thi: Chào hỏi - Giới thiệu, Hiểu biết – Trắc nghiệm và Năng khiếu.

Chương trình góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt, khuyến khích thế hệ trẻ gìn giữ tiếng mẹ đẻ và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Lào)

Đặc biệt, những lời chia sẻ đầy tự hào của các thành viên đội Lạc Hồng: “Chúng em tự hào được là con cháu của Vua Hùng. Chúng em mang đến đây cả dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong tim mình, mang đến tình hữu nghị Việt-Lào mãi mãi bền vững” đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Trong các phần thi, các đội thể hiện sự hiểu biết về hai đất nước cũng như mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Bên cạnh đó, những tiết mục văn nghệ do học sinh biểu diễn góp phần tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì và ba cho các đội thi, ghi nhận sự nỗ lực và tinh thần tham gia nhiệt tình của các em.

Chương trình “Em yêu tiếng Việt” là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tình yêu tiếng Việt, khuyến khích thế hệ trẻ học tập và gìn giữ tiếng mẹ đẻ, qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.