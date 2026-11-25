Gìn giữ tiếng Việt, vun đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ tại Slovakia

Ghi nhận sự tận tâm của các thầy cô và sự chung sức của các hội đoàn trong việc duy trì lớp học, Đại sứ Phạm Trường Giang nhấn mạnh, đối với các em sinh ra và lớn lên trong môi trường đa văn hóa, tiếng Việt là cầu nối với gia đình và quê hương, giúp các em tự tin về cội nguồn và tiếp nhận những giá trị tốt đẹp của cả hai nền văn hóa Việt Nam và Slovakia.

Nhắc đến chương trình Trại hè Việt Nam và các khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ cho biết Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ kết nối để thầy cô và học sinh có thêm cơ hội tham gia những hoạt động phù hợp.

Lớp tiếng Việt tại Bratislava được duy trì đều đặn suốt hơn một thập kỷ. Qua từng năm, các thế hệ giáo viên nối tiếp nhau đứng lớp, với sự đồng hành của Hội Người Việt Nam tại Slovakia, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Slovakia, cùng sự ủng hộ của các hội đoàn người Việt sở tại và Đại sứ quán.

Nhìn lại chặng đường 10 năm, các cô giáo chia sẻ niềm vui khi thấy học trò từ chỗ làm quen với từng con chữ nay đã có thể trò chuyện,nhắn tin bằng tiếng Việt với gia đình, bạn bè.

Tại buổi lễ, các em học sinh cũng gửi lời cảm ơn tới thầy cô đã tận tình dạy dỗ và những người đã góp sức để các em có lớp tiếng Việt mỗi tuần. Đại diện phụ huynh bày tỏ sự biết ơn đến các thầy cô giáo, những người đã bền bỉ dành thời gian và tâm huyết cho các em qua từng buổi học.