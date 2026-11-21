Lan tỏa và gìn giữ tình yêu tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Lào

Tham dự chương trình có bà Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse; ông Soupasith Phavixay, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak; ông Phouthadeth Noyanxana, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Champasak; ông Đồng Công Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Champasak.

Sự kiện còn có sự tham dự của bà Lakhonkham Sonthalat, Hiệu trưởng nhà trường, đại diện Ban Chấp hành Hội người Việt tỉnh Champasak cùng các thầy cô giáo, học sinh nhà trường và cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung nhấn mạnh chương trình là một hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Tổng Lãnh sự cũng bày tỏ tin tưởng rằng Chương trình sẽ giúp các em học sinh hiểu biết hơn về lịch sử, văn hóa của hai đất nước Việt Nam-Lào và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, đồng thời góp phần gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa tình yêu tiếng Việt trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Ông Đồng Công Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Champasak, bày tỏ cảm ơn các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Champasak và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Hội người Việt Nam tỉnh Champasak cho công tác dạy và học của nhà trường như việc tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân dành cho các em học sinh.

Ông Đồng Công Dũng khẳng định các hoạt động thiết thực như Chương trình “Em yêu tiếng Việt” không chỉ tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích các em học tập và sử dụng tiếng Việt mà còn góp phần gìn giữ tiếng mẹ đẻ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Chương trình diễn ra sôi nổi, với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả dành cho 03 đội thi “Lạc Hồng”, “Nhịp cầu hữu nghị”, “Thất phong” đại diện cho học sinh các khối lớp 6, 7 và 8, trải qua ba phần thi gồm: Chào hỏi- Giới thiệu, Hiểu biết - Trắc nghiệm và Năng khiếu.

Những chia sẻ đầy xúc động của đội Lạc Hồng “Chúng em tự hào được là con cháu của Vua Hùng. Chúng em mang đến đây cả dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong tim mình, đóng góp vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào mãi mãi bền vững” nhận được tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả.

Các đội thi thể hiện sự quyết tâm cao, sự hiểu biết về hai đất nước Việt Nam và Lào và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Bên cạnh các phần thi, các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc do các em học sinh biểu diễn đã góp phần tạo nên không khí vui tươi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các vị đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao phần thưởng cho các đội thi đoạt giải nhất, nhì và ba nhằm ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần tham gia nhiệt tình của các đội.

Chương trình “Em yêu tiếng Việt” là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tình yêu tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại khu vực Nam Lào, khuyến khích thế hệ trẻ học tập và gìn giữ tiếng Việt, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.