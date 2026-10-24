Lan tỏa tình yêu sách từ những góc nhìn của học sinh

Mỗi phần chia sẻ là một góc nhìn riêng, góp phần đưa văn hóa đọc đến gần hơn với học sinh.

Chiều 24/10, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán, TPHCM), học sinh khối 10 tham gia hoạt động ngoại khóa “Lan tỏa văn hóa đọc – Nơi trang sách cất lời”.

Thông qua việc giới thiệu, cảm nhận và sân khấu hóa các tác phẩm văn học, chương trình góp phần khơi gợi hứng thú đọc sách, hình thành thói quen tự học, đồng thời giúp học sinh kết nối tri thức từ trang sách với những vấn đề trong cuộc sống.

Từ hơn 100 bài dự thi của học sinh khối 10, Tổ Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lựa chọn 10 phần thi xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Mỗi phần thi là một cách tiếp cận tác phẩm, thể hiện góc nhìn và những trải nghiệm riêng của học sinh. Không dừng lại ở việc giới thiệu sách, các em còn kết nối nội dung tác phẩm với những vấn đề gần gũi trong cuộc sống.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong hào hứng tham gia hoạt động ngoại khóa.

Với tác phẩm Totto-chan bên cửa sổ của nhà văn Kuroyanagi Tetsuko, Ngô Sở Văn, lớp 10 CV1, gợi mở câu hỏi: “Tuổi thơ của mỗi người có gì?”. Từ đó, nữ sinh đặt ra những suy ngẫm về niềm vui trong cuộc sống thường ngày: Đã bao lâu rồi chúng ta chưa vui vì những điều nhỏ bé, chưa còn hào hứng với những điều quen thuộc lặp lại mỗi ngày? Phải chăng áp lực, trách nhiệm và những lo toan của thế giới người lớn khiến con người dần đánh mất niềm vui giản dị từng có thời thơ bé?

Còn tác phẩm Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam, Trần Minh Gia Bảo, học sinh lớp 10CA1, muốn gửi gắm thông điệp về ý nghĩa của ước mơ và hy vọng. Theo em, dù cuộc sống có nhiều khó khăn, thử thách, ước mơ vẫn là nguồn sức mạnh giúp con người có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh và hướng về phía trước.

Học sinh tham gia thuyết trình.

Những cách cảm nhận và thể hiện khác nhau cho thấy việc đọc không chỉ giúp học sinh tiếp nhận tri thức, mà còn mở ra cơ hội đối thoại với tác phẩm, nhìn lại bản thân và bày tỏ quan điểm về cuộc sống. Đây cũng là mục tiêu mà Tổ Ngữ văn hướng đến khi tổ chức chương trình ngoại khóa dành cho học sinh khối 10.

Cô Nguyễn Thị Ái Vân, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết, chương trình xuất phát từ nhận thức về vai trò của văn hóa đọc đối với học sinh trường chuyên, hướng đến lan tỏa tình yêu sách và duy trì thói quen đọc trong học sinh.

“Thông qua hoạt động ngoại khóa, học sinh có cơ hội nhận thức sâu sắc hơn vai trò của sách trong việc nâng cao tri thức và nuôi dưỡng khả năng tự học. Các em cũng được phát triển năng lực cá nhân, khơi gợi niềm đam mê văn học, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cảm thụ văn chương. Đặc biệt, những hoạt động sáng tạo, chia sẻ và biểu diễn góp phần gắn kết học sinh”, cô Nguyễn Thị Ái Vân chia sẻ.

Cô Bùi Thị Bảo Ngọc chia sẻ tại chương trình.

Theo cô Bùi Thị Bảo Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, hoạt động ngoại khóa “Lan tỏa văn hóa đọc-Nơi trang sách cất lời” góp phần đưa văn hóa đọc đến gần hơn với đời sống học đường, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức một cách chủ động, sáng tạo và nhân văn.

“Việc học không chỉ dừng lại ở kiến thức, kỹ năng mà còn cần hình thành thái độ học tập đúng đắn. Giữa dòng chảy hối hả của công nghệ và chuyển đổi số, sách không chỉ mở ra cánh cửa tri thức mà còn là người bạn đồng hành giúp bồi đắp tâm hồn, phát triển khả năng tự học và trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho học sinh”, cô Bảo Ngọc chia sẻ.