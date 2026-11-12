Lan tỏa tình yêu sách đến trẻ em nông thôn

Tâm huyết của người trưởng thôn

Những ngày cuối tuần, không gian Thư viện Niềm vui tại thôn Đồng Thuận, xã Triệu Bình lại rộn ràng tiếng nói cười của các em nhỏ. Trên những giá sách được sắp xếp gọn gàng, những cuốn truyện tranh, sách thiếu nhi với nhiều chủ đề hấp dẫn luôn có sức hút đối với các bạn đọc nhỏ tuổi. Có em chăm chú đọc từng trang sách, có nhóm bạn cùng nhau lựa chọn những cuốn truyện yêu thích. Không gian hội trường thôn vốn quen thuộc với các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng nay có thêm một điểm đến bổ ích, nơi trẻ em được đọc sách, vui chơi và khám phá những điều mới mẻ.

Các em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm tại Thư viện Niềm vui - Ảnh: P.Q

Đằng sau sự ra đời của thư viện là những trăn trở và tâm huyết của chị Nguyễn Thị Hiền, Trưởng thôn Đồng Thuận. Trong quá trình gắn bó với công việc ở cơ sở, chị nhận thấy trẻ em địa phương còn thiếu những không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi lành mạnh ngoài giờ học. Trong khi đó, sự phổ biến của điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử cũng đặt ra yêu cầu cần có thêm những hoạt động phù hợp để thu hút trẻ em, khuyến khích các em dành thời gian cho việc đọc sách và giao lưu cùng bạn bè.

Trước thực tế ấy, chị Hiền đã nảy ra ý tưởng xây dựng một thư viện ngay tại thôn, nơi các em có thể tìm đến sau mỗi giờ học hoặc vào những ngày nghỉ. Để hiện thực hóa mong muốn này, chị chủ động kết nối với các thành viên của dự án thiện nguyện “Thư viện Niềm vui” của Đài Truyền hình Việt Nam, tìm kiếm sự hỗ trợ và tận dụng hội trường thôn làm không gian đọc sách.

Tháng 9/2025, Thư viện Niềm vui chính thức đi vào hoạt động. Thư viện được bố trí theo hướng mở, gần gũi và thân thiện, tạo điều kiện để trẻ em dễ dàng tiếp cận, lựa chọn những cuốn sách phù hợp với sở thích và lứa tuổi của mình.

Với chị Hiền, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy các em nhỏ hào hứng tìm đến thư viện. Chị mong muốn nơi đây không chỉ là địa điểm đọc sách mà còn trở thành không gian sinh hoạt văn hóa chung, giúp trẻ em có thêm cơ hội học hỏi, giao lưu và phát triển những sở thích lành mạnh.

Chị Nguyễn Thị Hiền, Trưởng thôn Đồng Thuận, cho biết: “Tôi mong muốn thư viện sẽ trở thành một địa chỉ quen thuộc của các cháu trong thôn, để sau giờ học hay những ngày nghỉ, các cháu có thêm nơi đọc sách, vui chơi và học hỏi những điều bổ ích. Chúng tôi cũng hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân để thư viện có thêm nhiều đầu sách hay, phù hợp với lứa tuổi và duy trì hoạt động lâu dài”.

Chung tay vun đắp văn hóa đọc

Không chỉ đơn thuần là nơi lưu giữ và cho mượn sách, Thư viện Niềm vui còn hướng đến việc tạo dựng một không gian sinh hoạt văn hóa dành cho trẻ em. Bên cạnh hoạt động đọc sách, các em có thể tham gia hội họa, âm nhạc và những hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi. Sự kết hợp giữa đọc sách và các hoạt động sáng tạo giúp thư viện trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với các bạn nhỏ. Mỗi lần đến đây, các em không chỉ được khám phá những câu chuyện mới mà còn có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng và hình thành thói quen sinh hoạt tập thể.

Em Hoàng Phương Mai, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Hữu Thận chia sẻ, từ khi có thư viện ngay tại thôn, em và các bạn có thêm điều kiện đọc sách ngoài giờ học. Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần, em thường đến thư viện để lựa chọn những cuốn sách yêu thích. Với em, những trang sách không chỉ mang đến kiến thức bổ ích mà còn giúp em khám phá nhiều câu chuyện thú vị, mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh.

Để duy trì sức hút của thư viện, việc thường xuyên bổ sung đầu sách mới, đa dạng về nội dung và phù hợp với từng lứa tuổi là một trong những yếu tố quan trọng. Từ tâm huyết của người khởi xướng, Thư viện Niềm vui đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị và những người yêu sách.

Chi hội Phụ nữ Công an xã Triệu Bình đã trao tặng sách cho thư viện, góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu phục vụ các em nhỏ. Cùng với đó, Thư viện tỉnh cũng tích cực kết nối, huy động nguồn sách từ nhiều tổ chức, cá nhân để bổ sung những đầu sách phù hợp với nhu cầu đọc và tìm hiểu kiến thức của trẻ em địa phương.

Chi hội Phụ nữ Công an xã Triệu Bình trao tặng sách, góp phần bổ sung nguồn sách cho Thư viện Niềm vui tại thôn Đồng Thuận - Ảnh: P.Q

Đối với các bậc phụ huynh, sự hiện diện của thư viện ngay tại khu dân cư cũng mang đến thêm một lựa chọn trong việc tổ chức thời gian ngoài giờ học cho con em. Một không gian đọc sách an toàn, gần gũi không chỉ giúp trẻ có thêm sân chơi bổ ích mà còn khuyến khích các em tham gia những hoạt động giao tiếp, trải nghiệm trực tiếp, từng bước hình thành thói quen sử dụng thời gian rảnh một cách tích cực.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội, UBND xã Triệu Bình cho biết, Thư viện Niềm vui là một cách làm thiết thực trong phát triển văn hóa đọc ở cơ sở, góp phần tạo thêm không gian học tập, sinh hoạt lành mạnh cho trẻ em và người dân. Đặc biệt, mô hình cho thấy hiệu quả từ sự chủ động của cộng đồng và việc huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

“Chúng tôi đánh giá cao tâm huyết của người khởi xướng cũng như sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng Thư viện Niềm vui. Năm 2026, xã Triệu Bình cũng là một trong 10 địa phương trong tỉnh được Thư viện tỉnh lựa chọn hỗ trợ xây dựng mô hình điểm thư viện cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Theo đó, địa phương sẽ được hỗ trợ sách, bàn ghế, tủ giá sách, máy tính và các trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động thư viện. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, mở rộng cơ hội tiếp cận sách cho người dân, nhất là trẻ em, từng bước đưa văn hóa đọc trở thành một phần trong đời sống cộng đồng”, Ông Nguyễn Thanh Phong chia sẻ.

Thư viện Niềm vui tạo thêm không gian đọc sách, học tập và khám phá tri thức cho trẻ em địa phương - Ảnh: P.Q

Từ những nỗ lực của người dân và sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, việc phát triển các không gian đọc sách tại khu dân cư đang có thêm những điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, để các mô hình thư viện cộng đồng phát huy hiệu quả bền vững, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất và bổ sung nguồn sách, cần chú trọng công tác quản lý, tổ chức các hoạt động khuyến đọc thường xuyên, phù hợp với nhu cầu của người dân, đặc biệt là trẻ em.

Giữa nhịp sống bình dị của làng quê Đồng Thuận, Thư viện Niềm vui đang trở thành nơi lưu giữ những niềm vui trong trẻo của tuổi thơ qua từng trang sách. Sự tâm huyết của người khởi xướng cùng những tấm lòng chung tay vun đắp đã mang đến cho trẻ em nơi đây một không gian để đọc, khám phá và nuôi dưỡng những ước mơ.