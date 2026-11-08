Lan tỏa tình yêu non thiêng qua từng câu chuyện về Di sản thế giới Yên Tử

Sân chơi khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm bảo tồn di sản

Cuộc thi là điểm nhấn nằm trong chuỗi hoạt động "Yên Tử - Sắc thu thiền định" năm 2026, thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đồng thời, đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng và chào mừng Kỷ niệm 1 năm ngày Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (12/7/2025 - 12/7/2026). Qua đó, quảng bá sâu rộng nét đẹp phong cảnh tự nhiên, văn hóa, con người Yên Tử đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Quang cảnh lễ khai mạc cuộc thi

Tới dự và cổ vũ các thí sinh tại lễ khai mạc có: Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thanh Tùng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Trung Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bùi Thị Kim Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Phạm Xuân Thành - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; đại diện các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, khu phố và đông đảo nhân dân địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng và các đại biểu dự lễ khai mạc cuộc thi

Phát biểu khai mạc vòng sơ khảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Yên Tử Phạm Xuân Thành - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm, phát hiện những gương mặt có khả năng thuyết trình, giới thiệu và quảng bá di sản.

Sân chơi này tạo cơ hội để cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và công dân từ 14 đến 45 tuổi đang sinh sống, học tập, công tác tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh được giao lưu, học hỏi và rèn luyện kỹ năng truyền đạt.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng tặng hoa các thí sinh tham dự cuộc thi

Lãnh đạo phường Yên Tử, Ban Tổ chức cuộc thi tặng hoa, cờ lưu niệm cho các thí sinh tham dự

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản quê hương, xây dựng hình ảnh người dân Yên Tử văn minh, thân thiện, mến khách. Ngay tại buổi lễ, các lãnh đạo phường Yên Tử đã trao cờ lưu niệm, tặng hoa chúc mừng và động viên 33 thí sinh tự tin bước vào các phần thi.

"Tỏa sáng cùng di sản" qua những góc nhìn sáng tạo, giàu cảm xúc

Ngay sau lễ khai mạc, 33 thí sinh chính thức bước vào phần thi thuyết trình mang tên "Tỏa sáng cùng di sản". Với thời lượng tối đa 7 phút cho mỗi lượt thi, từng thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và khả năng giới thiệu về Yên Tử thông qua các chủ đề tự chọn, bám sát định hướng tuyên truyền về giá trị nổi bật toàn cầu của di sản cũng như tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh của địa phương.

Ngay sau lễ khai mạc, 33 thí sinh chính thức bước vào phần thi thuyết trình mang tên "Tỏa sáng cùng di sản"

Những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên bốn mùa của núi rừng Yên Tử, cùng hành trình hình thành, phát triển và giá trị tư tưởng nhân văn của Phật hoàng Trần Nhân Tông, Thiền phái Trúc Lâm đã trở thành chất liệu sinh động để các thí sinh gửi gắm tình yêu, niềm tự hào đối với vùng đất di sản. Qua cách dẫn dắt mạch lạc, lựa chọn thông tin chọn lọc kết hợp cùng hình ảnh, video trình chiếu minh họa và ứng dụng chuyển đổi số, mỗi bài thi đã góp thêm một góc nhìn mới mẻ, thể hiện sự tự tin và khả năng kết nối mạnh mẽ với người nghe.

Những câu chuyện về Yên Tử, cùng hành trình hình thành, phát triển và giá trị tư tưởng nhân văn của Phật hoàng Trần Nhân Tông, Thiền phái Trúc Lâm đã trở thành chất liệu sinh động để các thí sinh gửi gắm tình yêu, niềm tự hào đối với vùng đất di sản

Đồng hành và cầm cân nảy mực tại cuộc thi là đội ngũ Ban Giám khảo gồm các nhà quản lý, chuyên gia uy tín trong lĩnh vực văn hóa, bảo tồn di sản, du lịch và nghệ thuật trên địa bàn TP. Quảng Ninh và phường Yên Tử. Các phần thi được đánh giá toàn diện, khách quan dựa trên tiêu chí về kiến thức, tính chính xác của nội dung lịch sử - văn hóa, kỹ năng trình bày và khả năng sáng tạo của từng thí sinh.

Ban giám khảo cuộc thi

Theo kế hoạch, bên cạnh phần thi thuyết trình, các thí sinh tại vòng sơ khảo còn tham gia phần thi năng khiếu (tối đa 6 phút) dưới các hình thức như hát, múa, ngâm thơ, kể chuyện, vẽ tranh trực tiếp trên sân khấu gắn với chủ đề Yên Tử và quê hương, đất nước.

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn không quá 15 thí sinh xuất sắc nhất để bước tiếp vào vòng Chung kết tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử với bốn phần thi chuyên sâu: Tỏa sáng cùng Di sản, Sắc màu văn hóa Yên Tử, Lan tỏa giá trị Di sản và Đại sứ Di sản.

Cuộc thi thu hút đông đảo sự tham dự của đại diện các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, khu phố và nhân dân địa phương

Những gương mặt đạt giải sẽ được trao giấy chứng nhận, bảng danh hiệu, tiền thưởng và được đồng hành trong các hoạt động quảng bá du lịch của địa phương, trở thành những người kể chuyện đầy tâm huyết về Di sản thế giới Yên Tử.