Lan tỏa tình yêu Hà Nội qua những giai điệu Jazz

Dưới sự dẫn dắt của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, chương trình đã mở ra không gian thưởng thức âm nhạc đa sắc thái, nơi tinh thần ngẫu hứng của jazz hòa cùng những giai điệu trữ tình gắn với Hà Nội.

Từ nhạc hiệu Hà Nội đến những nhịp jazz thế giới

Mở đầu chương trình là nhạc hiệu “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân. Giai điệu hào sảng, giàu sức cổ vũ của tác phẩm tạo điểm khởi đầu gần gũi, đưa âm nhạc hòa vào nhịp sống bên hồ Gươm. Từ thanh âm quen thuộc về Thủ đô, chương trình tiếp nối với “Tenor Madness” của Sonny Rollins và “Recado Bossa Nova” của Djalma Ferreira, đưa người nghe đến với những sắc thái khác nhau của nhạc jazz.

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: BTC

Nếu “Tenor Madness” mang tinh thần biểu diễn giàu năng lượng, đề cao khả năng ứng biến của nghệ sĩ, thì “Recado Bossa Nova” gợi mở màu sắc mềm mại, uyển chuyển của bossa nova. Sự nối tiếp giữa các tác phẩm tạo nên nhịp điệu đa dạng, đồng thời cho thấy khả năng biến hóa của jazz qua những phong cách và cách biểu đạt khác nhau.

Mạch biểu diễn tiếp tục với “East of the sun (West of the moon)” và “Quando quando” qua giọng hát ca sĩ Quân Phạm đem đến những giai điệu trữ tình xen lẫn nét duyên dáng, phóng khoáng góp phần làm phong phú không gian âm nhạc. Bên cạnh đó, các tác phẩm “Lullaby of Birdland” của George Shearing, “Desafinado” của Antonio Carlos Jobim và “Line for Lyons” của Gerry Mulligan tiếp tục mang đến những sắc thái riêng của jazz, từ giai điệu giàu sức gợi đến tinh thần ngẫu hứng trong biểu diễn.

Ca khúc Việt qua một cách thể hiện mới

Bên cạnh các tác phẩm jazz quốc tế, những ca khúc Việt Nam tiếp tục tạo nên điểm nhấn cho chương trình. Qua giọng hát Quân Phạm, ca khúc “Cho em ngày nắng xanh” là một ca khúc tình yêu giàu chất thơ, kết hợp giai điệu trữ tình với hệ thống hình ảnh thiên nhiên đầy sức gợi. Tác phẩm đưa người nghe vào một thế giới nơi nắng, gió, hoa và ánh trăng cùng tham gia diễn tả những rung động của tình yêu.

Chương trình đã mở ra không gian thưởng thức âm nhạc đa sắc thái, nơi tinh thần ngẫu hứng của jazz hòa cùng những giai điệu trữ tình gắn với Hà Nội. Ảnh: BTC

Trong khi đó, ca sĩ Minh Thu thể hiện ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tác phẩm gắn với những hình ảnh về mùa thu và vẻ đẹp riêng của Thủ đô. Sự xuất hiện của ca khúc bên cạnh “Besame Mucho” của Consuelo Velazquez và “L.O.V.E” của Gabler – Kaempfert mở ra sự chuyển tiếp giữa những giai điệu Việt Nam thân thuộc và các bản tình ca quốc tế.

Việc đặt những ca khúc viết về Hà Nội bên cạnh các tác phẩm jazz kinh điển không chỉ tạo nên sự phong phú về tiết tấu, giai điệu mà còn đem đến nhiều cách cảm nhận khác nhau về âm nhạc. Qua phần trình diễn của các nghệ sĩ, những tác phẩm quen thuộc có cơ hội được tiếp cận trong một không gian biểu đạt mới, trong khi jazz trở nên gần gũi hơn với công chúng thông qua sự giao thoa cùng âm nhạc Việt Nam.

Đặc biệt, những giai điệu sôi động của “Hội làng” do chính NSƯT Quyền Văn Minh sáng tác tiếp tục mở rộng màu sắc jazz của buổi diễn khi mang đến dấu ấn sáng tác của nghệ sĩ Việt Nam, góp thêm một sắc thái riêng cho hành trình âm nhạc tại Nhà Bát Giác.

Để âm nhạc hiện diện trong đời sống thường ngày

Được tổ chức tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường nhật của người dân và du khách. Trong không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, âm nhạc không chỉ dành cho những khán giả chủ động tìm đến thưởng thức mà còn có thể trở thành điểm dừng chân thú vị đối với những người đang dạo phố.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Ảnh: BTC

Với sự kết hợp giữa các tác phẩm jazz quốc tế, những ca khúc Việt Nam giàu cảm xúc và sự sáng tạo của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club đã tạo nên cuộc gặp gỡ giữa nhiều nền văn hóa âm nhạc. Qua đó, hoạt động biểu diễn cuối tuần góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đồng thời phát huy không gian công cộng như một điểm kết nối giữa nghệ thuật, cộng đồng và nhịp sống Hà Nội trong đời sống hôm nay./.