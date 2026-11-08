Lan tỏa tình yêu Đờn ca tài tử từ mái trường học đường

Nghệ nhân Hoài Thu, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường Rạch Giá hướng dẫn ca cho các học sinh

Thầy Trần Văn Kỹ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: Được thành lập từ năm 2023, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử học đường Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 ra đời với mong muốn đưa những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương đến gần hơn với học sinh.

Qua quá trình duy trì hoạt động, câu lạc bộ từng bước trở thành sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện để các em tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm loại hình nghệ thuật đặc sắc của vùng đất Nam Bộ.

Thầy Trần Văn Kỹ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, là Chủ nhiệm Câu lạc bộ, người luôn tham gia tích cực vào các sinh hoạt

Điểm nổi bật trong hoạt động của câu lạc bộ là học sinh không chỉ được nghe giới thiệu, tìm hiểu về Đờn ca tài tử mà còn trực tiếp tham gia thực hành. Các em được làm quen với những nhạc cụ truyền thống, học cách giữ nhịp, luyện hơi, tập ca những làn điệu tài tử và thể hiện khả năng của mình thông qua các buổi sinh hoạt, giao lưu.

Nhờ đó, nghệ thuật Đờn ca tài tử không còn là những giá trị văn hóa xa xôi mà trở thành những trải nghiệm gần gũi, sinh động trong môi trường học đường.

Sinh hoạt chuyên đề giáo dục di sản văn hóa, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Đặc biệt, ngày 7.11, Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 tổ chức chuyên đề giáo dục di sản văn hóa với chủ đề Đờn ca tài tử học đường. Chương trình có sự tham gia giao lưu, hướng dẫn của nghệ nhân Trường Đấu, nghệ nhân Hoài Thu, đến từ Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường Rạch Giá.

Thông qua hoạt động giao lưu, các nghệ nhân trực tiếp chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm biểu diễn, hướng dẫn học sinh tập ca, luyện nhịp và thể hiện những làn điệu Đờn ca tài tử truyền thống.

Đây là dịp để các em được tiếp xúc với những người am hiểu, gắn bó với loại hình nghệ thuật này, từ đó hiểu hơn về giá trị, nét đẹp và sức sống của Đờn ca tài tử trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Tặng quà cho các nghệ nhân tài tử tham gia giao lưu trong chương trình

Em Dương Hồng Sa, lớp 11A5, nhóm trưởng sinh hoạt trong Câu lạc bộ cho biết: Câu lạc bộ Đờn ca tài tử của Trường không chỉ góp phần phát triển năng khiếu nghệ thuật mà các hoạt động của câu lạc bộ còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Qua từng câu ca, tiếng đờn, học sinh được bồi dưỡng tâm hồn, tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc. Việc trực tiếp trải nghiệm cũng giúp các em hình thành ý thức trân trọng những giá trị di sản mà cha ông đã dày công gìn giữ và trao truyền.

Điều đáng quý là mục tiêu của câu lạc bộ không đặt nặng việc đào tạo tất cả học sinh trở thành nghệ sĩ, mà hướng đến việc gieo tình yêu di sản trong mỗi em. Bởi khi học sinh biết lắng nghe, hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của tiếng đờn, lời ca quê hương, các em sẽ trở thành những người tiếp nối, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong cuộc sống hôm nay.

Chương trình Đờn ca tài tử học đường thu hút đông học sinh tham gia

Có thể thấy, đưa Đờn ca tài tử vào trường học là một hướng đi thiết thực trong công tác giáo dục di sản văn hóa. Sự kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm, thực hành và giao lưu với nghệ nhân đã tạo nên môi trường học tập sinh động, giúp di sản được tiếp cận bằng cảm xúc và sự yêu thích tự nhiên của học sinh.

Với tinh thần “Lắng nghe để hiểu - Trải nghiệm để yêu - Chung tay gìn giữ”, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử học đường Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 đang từng bước gieo những hạt mầm tình yêu di sản trong thế hệ trẻ. Từ mái trường hôm nay, những tiếng đờn, câu ca Nam Bộ sẽ tiếp tục được ngân vang, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử trong đời sống đương đại.