Lan tỏa tình yêu di sản từ những video clip của học sinh

Để học sinh trở thành những người kể chuyện di sản

Với chủ đề “Thành Nhà Hồ – Di sản gọi tên em!”, cuộc thi do Ban Quản lý phối hợp với Trường THCS Vĩnh Lộc – Phân hiệu 1 tổ chức, dành cho học sinh các khối lớp 7, 8 và 9. Sau 5 tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 11 video dự thi, thể hiện sự hưởng ứng tích cực, tinh thần trách nhiệm và khả năng sáng tạo của học sinh.

Thành Nhà Hồ – Di sản văn hóa thế giới với những giá trị nổi bật về kiến trúc, kỹ thuật xây dựng và quy hoạch.

Là công trình kiến trúc thành đá độc đáo gắn với lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV, Thành Nhà Hồ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 2011. Không chỉ mang giá trị nổi bật về kiến trúc, kỹ thuật xây dựng và quy hoạch, di sản còn lưu giữ những dấu ấn lịch sử, văn hóa có ý nghĩa trong tiến trình phát triển của dân tộc.

Từ những giá trị đó, cuộc thi hướng học sinh đến việc tìm hiểu, cảm nhận và thể hiện tình yêu đối với di sản bằng chính tiếng nói của mình. Mỗi lớp xây dựng một video clip có thời lượng từ 3 đến 5 phút, sử dụng hình ảnh tự chụp, video tự quay trong thời gian phát động, kết hợp phần thuyết minh trực tiếp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Các tác phẩm được khuyến khích thể hiện ý tưởng mới mẻ, thông điệp rõ ràng, hình ảnh và lời bình sinh động.

Không dừng lại ở việc giới thiệu vẻ đẹp, giá trị của Thành Nhà Hồ, cuộc thi còn hướng đến nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ di sản. Những thông điệp như giữ gìn cảnh quan, ứng xử văn minh khi tham quan, bảo vệ từng dấu tích lịch sử hay bắt đầu từ những hành động nhỏ để gìn giữ di sản lâu dài được khuyến khích thể hiện qua các tác phẩm.

Theo kế hoạch, từ ngày 26/10/2026, các video dự thi sẽ được đăng tải trên fanpage Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ, tạo điều kiện để học sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng cùng theo dõi, chia sẻ, tương tác. Qua đó, những câu chuyện về di sản được lan tỏa rộng rãi hơn trên môi trường số, góp phần đưa Thành Nhà Hồ đến gần với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức trong khuôn khổ chương trình Lễ Thượng nêu – Tết xưa vào ngày 22 tháng Chạp tại Di sản thế giới Thành Nhà Hồ.

Học sinh tích cực hưởng ứng cuộc thi, lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về di sản quê hương.

Cùng với Thành Nhà Hồ, cuộc thi “Em là hướng dẫn viên di tích quê em” được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, dành cho học sinh các khối lớp 6, 7 và 8, Trường THCS Lam Sơn.

Gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Anh hùng dân tộc Lê Lợi và lịch sử triều Hậu Lê, Lam Kinh là địa chỉ lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa đặc sắc. Hệ thống công trình kiến trúc, lăng mộ, bia ký cùng cảnh quan di tích góp phần làm sáng rõ truyền thống dựng nước, giữ nước và tinh thần độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, học sinh được khuyến khích tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và những câu chuyện gắn với Lam Kinh; đồng thời khám phá nét đẹp văn hóa, con người, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, làng nghề và đặc sản của vùng đất Lam Sơn. Các em trực tiếp đảm nhận vai trò thuyết minh viên, giới thiệu những điểm tham quan tiêu biểu như cây đa, Thái miếu, Chính điện, bia Vĩnh Lăng và các di tích liên quan.

Sau 5 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 12 video dự thi của học sinh Trường THCS Lam Sơn. Theo kế hoạch, các tác phẩm sẽ được đăng tải trên fanpage Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh – Thanh Hóa từ ngày 26/10/2026. Công tác chấm thi, tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 1/2027.

Phát huy sức trẻ trong bảo tồn và quảng bá di sản

Ban Tổ chức trao thưởng, ghi nhận sự sáng tạo và tinh thần tìm hiểu di sản của học sinh.

Điểm chung của hai cuộc thi là đặt học sinh vào vị trí chủ thể của hoạt động giáo dục và truyền thông di sản. Từ tìm hiểu tư liệu, lựa chọn nội dung, xây dựng kịch bản đến quay phim, thuyết minh và hoàn thiện sản phẩm, các em được trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo, chuyển hóa kiến thức thành trải nghiệm và cảm xúc của bản thân.

Nếu cuộc thi “Thành Nhà Hồ – Di sản gọi tên em!” tập trung khơi dậy tình yêu, ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ Di sản văn hóa thế giới, thì cuộc thi “Em là hướng dẫn viên di tích quê em” tạo cơ hội để học sinh chủ động khám phá, giới thiệu và quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa của Lam Kinh và vùng đất Lam Sơn.

Phát huy vai trò của học sinh trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quê hương.

Hoạt động phối hợp giữa đơn vị quản lý di sản và nhà trường tiếp tục được củng cố, tạo thêm cơ hội để học sinh học tập, trải nghiệm và trưởng thành từ những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương. Quan trọng hơn, các em từng bước hình thành ý thức gìn giữ di tích, bảo vệ cảnh quan, thực hiện nếp sống văn minh khi tham quan và chủ động chia sẻ những giá trị tốt đẹp của di sản trên môi trường số.

Hai cuộc thi năm 2026 không chỉ góp phần đổi mới phương thức giáo dục lịch sử, văn hóa trong nhà trường mà còn khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Từ những câu chuyện nhỏ được kể bằng sự sáng tạo và tình yêu quê hương, Thành Nhà Hồ và Lam Kinh tiếp tục được lan tỏa, trở thành niềm tự hào và ý thức trách nhiệm được trao truyền qua các thế hệ.