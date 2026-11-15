Lan tỏa tình yêu di sản, bồi đắp niềm tự hào văn hóa cho tuổi trẻ Cà Mau

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, những ngày qua, hàng trăm đoàn viên, người lao động và thanh niên, sinh viên tỉnh Cà Mau đã tham gia hành trình trải nghiệm thực tế, tìm hiểu các giá trị lịch sử, di sản đặc trưng của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Chương trình với chủ đề "Tự hào bản sắc văn hóa Cà Mau" do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Bảo tàng tỉnh Cà Mau tổ chức.

Đoàn tham gia trải nghiệm và tìm hiểu giá trị văn hóa tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật (Bảo tàng Ba nón lá) ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Khám phá bản sắc vùng đất cực Nam

Trong khuôn khổ hành trình, các thành viên đã tham quan bốn địa danh, thiết chế văn hóa tiêu biểu tại phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) gồm Quảng trường Hùng Vương, Trung tâm Triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật (Bảo tàng Ba nón lá), Bảo tàng Lúa nước và Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Tại mỗi điểm đến, đoàn được giới thiệu chi tiết về lịch sử hình thành, kiến trúc công trình cũng như sự giao thoa trong đời sống văn hóa, phong tục, ẩm thực truyền thống của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa qua nhiều thế hệ.

Chia sẻ về chuyến đi, chị Phạm Thị Toàn (đoàn viên công đoàn) cho biết: Việc được nghe thuyết minh trực tiếp tại các di tích giúp người lao động hiểu sâu sắc hơn về chiều sâu văn hóa của địa phương, sự giao thoa văn hóa của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Từ đó, bồi đắp thêm ý thức trân trọng những giá trị truyền thống của quê hương.

Trải nghiệm thực tế tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Trực tiếp thực hành nghệ thuật truyền thống

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tại Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Tại đây, bên cạnh việc tìm hiểu sự ra đời của bản "Dạ cổ hoài lang" và thưởng thức các tiết mục biểu diễn do Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Âm vang Dạ cổ thể hiện, các đại biểu còn trực tiếp tham gia thực hành.

Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, 4 đội thi (mỗi đội từ 25 - 30 thành viên) có 10 phút tập luyện bài "Dạ cổ hoài lang" trước khi biểu diễn giao lưu trên sân khấu.

Lần đầu tiên tập hát bài bản tài tử, đoàn viên công đoàn Nguyễn Minh Hùng bày tỏ sự hào hứng khi được các nghệ nhân hướng dẫn tận tình cách nhả chữ, giữ nhịp, giúp bản thân cảm nhận rõ nét đẹp tinh tế của loại hình nghệ thuật di sản này.

Theo nghệ nhân Thanh Phúc (Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Âm vang Dạ cổ), dù chưa quen với nhịp điệu bài bản, nhưng các bạn trẻ và người lao động đều tham gia rất nhiệt tình, mạnh dạn thể hiện.

"Muốn di sản sống bền vững thì phải có thế hệ tiếp nhận và thực hành. Những mô hình trải nghiệm thực tế như thế này là cầu nối hiệu quả để đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với cộng đồng", nghệ nhân Thanh Phúc nhấn mạnh.

Thông qua chuỗi hoạt động thực tế, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ lan tỏa sâu rộng tình yêu văn hóa, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ và người lao động trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản tại địa phương.