Em Nguyễn Thục An Phương, học sinh Lớp 8/2, Trường THCS Hùng Vương (đặc khu Phú Quốc) chia sẻ: “Em thấy Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” là cơ hội quý để chúng em cùng các bạn học sinh trên cả nước được học hỏi, tìm hiểu và thể hiện tình cảm với biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó, chúng em hiểu rằng, lòng yêu nước không phải là điều xa vời mà bắt đầu từ những kiến thức hiểu biết về biển, đảo, là niềm tự hào về truyền thống dân tộc và lan tỏa tình yêu quê hương trong trái tim mỗi người”.

Học sinh tại đặc khu Phú Quốc sôi nổi tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Thầy giáo Nguyễn Thế Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được văn bản, kế hoạch, hướng dẫn về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, Ban giám hiệu nhà trường đã phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong trường nắm được nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc thi. Chúng tôi cũng chủ động cử cán bộ phối hợp với các đồng chí cán bộ của Vùng CSB 4 trong việc vận hành phần mềm, tổ chức cho các em học sinh ôn tập theo đề cương, làm tốt công tác tuyên truyền và động viên các em tích cực tìm hiểu thêm trên báo chí, tài liệu về biển, đảo để chuẩn bị bước vào cuộc thi một cách tốt nhất. Có thể nói, cuộc thi đã và đang trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích và có sức hấp dẫn, lan tỏa mạnh đối với thầy và trò ở các trường THCS hiện nay”.

Học sinh tại đặc khu Phú Quốc sôi nổi tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Tham dự lễ phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh, đồng chí Huỳnh Văn Hóa, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang nêu nhận xét: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” do lực lượng CSB Việt Nam chủ trì, phối hợp tổ chức là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh; giúp học sinh hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó giúp các em học sinh không chỉ học tốt, sống đẹp mà còn khơi dậy trong mỗi em tình yêu quê hương, đất nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc từ những điều bình dị và thiết thực nhất.

Theo Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó chính ủy Vùng CSB 4, năm học 2026-2027, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tiếp tục được tổ chức theo 3 vòng, gồm cấp xã, cấp tỉnh và cấp khu vực. Tại tỉnh An Giang, vòng thi cấp xã diễn ra từ 9 giờ ngày 16-11-2026 đến 16 giờ 30 phút ngày 22-11-2026, thí sinh dự thi trực tuyến trên phần mềm tại địa chỉ: Emyeubiendaoquehuong.canhsatbien.vn. Mỗi lượt thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm thực hiện trong thời gian 20 phút. Thí sinh được tham gia tối đa 3 lượt và hệ thống máy tính sẽ lấy kết quả cao nhất để xét thành tích.

Học sinh tại đặc khu Phú Quốc sôi nổi tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Thái Dương, nội dung hệ thống câu hỏi của cuộc thi năm nay vẫn được xây dựng bao quát dựa trên các kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế về biển, đảo; kiến thức về biển, đảo Việt Nam, đại dương, biến đổi khí hậu và công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ngoài ra, bộ câu hỏi còn lồng ghép kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường, tác hại của ma túy; lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, CSB Việt Nam cũng như lịch sử, văn hóa, xã hội địa phương.

“Thông qua cuộc thi, Vùng CSB 4 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tình yêu biển, đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ; góp phần xây dựng tình yêu quê hương, đất nước và ý thức chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngay từ trong nhà trường”, Đại tá Nguyễn Thái Dương chia sẻ.