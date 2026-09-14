Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương trong học sinh

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố. Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có các đồng chí: Huỳnh Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Đại tá Cao Văn Thảo, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Duy Phúc Huy, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo, thực hiện Quyết định số 3934/QĐ-BQP ngày 3-9-2024 của Bộ Quốc phòng về phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024 - 2030 và những năm tiếp theo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các địa phương, ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai cuộc thi tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP. Hồ Chí Minh.

Qua 2 năm, có 157.923/169.349 học sinh của 233 trường THCS tham gia, đạt 93,25%; cuộc thi được triển khai tại 100% xã, phường, đặc khu ven biển thuộc địa bàn 6 tỉnh, thành phố.

Tại tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long, vòng thi cấp tỉnh có 200 học sinh tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 18.000 học sinh của 19 trường THCS ở các xã, phường ven biển. Vòng thi khu vực 4 giữa TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp diễn ra ngày 28-3-2026 tại TP. Hồ Chí Minh. Đội Sóng Biển của TP. Hồ Chí Minh đạt giải Nhất, đội Sóng Xanh của tỉnh Vĩnh Long giải Nhì và đội Sao Biển của tỉnh Đồng Tháp giải Ba.

Tại Chung kết toàn quốc tổ chức ở Hà Nội ngày 22-8-2026, đội Bạch Long Vĩ của TP. Hải Phòng giành giải Nhất; 2 đội Sóng Biển của TP. Hồ Chí Minh và Biển Xanh của tỉnh Lâm Đồng cùng giành giải Nhì.

Đồng chí Huỳnh Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đánh giá cuộc thi là hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiết thực, giúp học sinh tìm hiểu kiến thức về biển, đảo bằng hình thức sinh động, phù hợp lứa tuổi; qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền quốc gia.

Tại tỉnh Đồng Tháp, hơn 95% học sinh tại các xã ven biển đăng ký và hoàn thành phần thi. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển; tăng cường ứng dụng công nghệ số và nghiên cứu mở rộng đối tượng tham gia, góp phần lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương trong học sinh.