Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương đến học sinh Hà Nội

Sáng 31/10, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với UBND phường Kiến Hưng (Hà Nội) tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm 2026, với sự tham gia của 100 học sinh đến từ hai trường THCS Kiến Hưng và THCS Phú La trên địa bàn phường Kiến Hưng.

Học sinh trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề biển, đảo và Cảnh sát biển Việt Nam theo hình thức trắc nghiệm.

Đây là hoạt động tuyên truyền, giáo dục có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa kiến thức về biển, đảo Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển với cấp ủy, chính quyền, nhà trường và nhân dân địa phương.

Nội dung cuộc thi tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; kiến thức về đại dương, biến đổi khí hậu và pháp luật Việt Nam, quốc tế liên quan đến biển, đảo. Bên cạnh đó, học sinh còn được tìm hiểu về vai trò của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lịch sử, truyền thống văn hóa địa phương, phòng, chống ma túy và bạo lực học đường.

Đại tá Nguyễn Văn Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Đại tá Nguyễn Văn Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển nhấn mạnh, biển, đảo là máu thịt của Tổ quốc. Giữ gìn biển, đảo quê hương không chỉ là trách nhiệm của các lực lượng nơi đầu sóng, ngọn gió mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tuân, tình yêu biển, đảo ở học sinh có thể bắt đầu từ những bài học, bức tranh hay câu chuyện về người lính biển. Tình yêu ấy sẽ ngày càng bền vững khi được bồi đắp bằng nhận thức đúng đắn, từ đó hình thành ý thức và hành động có trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Điểm hấp dẫn của cuộc thi là hình thức tổ chức theo kịch bản gameshow “Rung chuông vàng”, với bốn phần thi mang tên “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Các thí sinh lần lượt trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian quy định. Mỗi câu hỏi là một thử thách về kiến thức, đòi hỏi học sinh tập trung, nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác để tiếp tục hành trình chinh phục cuộc thi.

Không khí sôi nổi của các cổ động viên tại cuộc thi.

Không khí sân chơi thêm sôi nổi với phần “Giải cứu”, có sự phối hợp tham gia của giáo viên và cán bộ, đoàn viên Cảnh sát biển Việt Nam. Những câu hỏi dành cho học sinh cổ vũ cũng giúp mở rộng cơ hội tìm hiểu, củng cố kiến thức cho đông đảo học sinh tham gia.

Đáng chú ý, ở phần thi “Đặt mốc chủ quyền”, các thí sinh sử dụng máy tính bảng iPad để trả lời câu hỏi trên ứng dụng Kahoot. Hệ thống tự động chấm điểm dựa trên độ chính xác và tốc độ trả lời, tạo thêm sự hào hứng, đồng thời bảo đảm tính khách quan trong đánh giá kết quả. Việc ứng dụng công nghệ cũng góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, giúp kiến thức trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với học sinh.

Em Nguyễn Trung Hiếu, học sinh Trường THCS Phú La (Hà Nội) trả lời phần thi.

Chia sẻ tại cuộc thi, em Nguyễn Trung Hiếu, học sinh Trường THCS Phú La (Hà Nội) chia sẻ: “Qua cuộc thi, em hiểu thêm nhiều kiến thức về biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là chủ quyền biển, đảo và nhiệm vụ của các lực lượng Cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, an toàn trên biển. Trước đây, em chủ yếu biết về biển, đảo qua sách vở, nhưng khi tham gia cuộc thi, em có thêm những hiểu biết cụ thể hơn về vai trò, vị trí của biển, đảo đối với đất nước”.

Em nhận thức rằng bảo vệ chủ quyền biển, đảo không chỉ là nhiệm vụ của các chú bộ đội, chiến sĩ Cảnh sát biển mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Là học sinh, chúng em cần tích cực học tập, tìm hiểu kiến thức về biển, đảo và lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến bạn bè, Hiếu cho biết.

Cuộc thi cũng góp phần cụ thể hóa công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, nâng cao nhận thức cộng đồng về biển, đảo, phù hợp với định hướng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển; phát huy trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ biển. Trong đó, giáo dục tình yêu biển, đảo, trang bị kiến thức và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo nền tảng xã hội cho mục tiêu phát triển quốc gia biển mạnh.

Thông qua hoạt động phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển và chính quyền địa phương, kiến thức về chủ quyền biển, đảo được truyền tải đến học sinh bằng hình thức trực quan, sinh động. Từ đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.