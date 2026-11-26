Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Hữu Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Song

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Năm 2026, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, nhất là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định trên Biển Đông, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo các địa phương đã chủ động phối hợp triển khai toàn diện công tác tuyên truyền biển, đảo. Nội dung, phương thức tuyên truyền từng bước được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Trọng tâm tuyên truyền tập trung vào tình hình Biển Đông; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Vùng 1 Hải quân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Song

Tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Lữ đoàn 169 tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.500 lượt cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở và đội ngũ báo cáo viên cấp xã. Hoạt động tuyên truyền, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại được triển khai tại các trường học, thu hút 3.100 lượt giáo viên, học sinh và đại diện hội phụ huynh tham gia.

Sở Ngoại vụ phối hợp với các ngành chức năng và Lữ đoàn 169 tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chống khai thác IUU cho hơn 900 chủ hộ tàu cá đánh bắt xa bờ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong quá trình khai thác thủy sản trên biển.

Các địa phương khác cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Quảng Ninh tổ chức 4 buổi tuyên truyền với 1.660 cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, giáo viên, học sinh tham gia. Hải Phòng tổ chức các hội nghị thông tin thời sự với 5.470 đại biểu, trong đó có hội nghị trực tuyến quy mô 111 điểm cầu, thu hút 5.100 đại biểu. Hưng Yên tuyên truyền cho 6.100 giáo viên, học sinh tại 4 trường THPT; Tuyên Quang tổ chức 3 hội nghị với hơn 1.000 đại biểu tham gia.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, báo chí và các nền tảng số ngày càng phát huy vai trò trong lan tỏa thông tin về biển, đảo. Tại Nghệ An, các cơ quan báo chí mở mới 5 chuyên mục, chuyên đề; sản xuất, phát sóng hơn 1.200 tin, bài, phóng sự về biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới biển.

Chiến dịch truyền thông cao điểm về chống khai thác IUU thu hút 450.000 lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội. Hơn 250 sản phẩm truyền thông hiện đại như infographic, video ngắn, podcast được xuất bản, góp phần đưa thông tin đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân và ngư dân.

Đặc biệt, hoạt động truyền thông về chuỗi sự kiện quốc gia về môi trường và biển, đảo năm 2026 tại phường Cửa Lò tạo hiệu ứng lan tỏa với hơn 3,5 triệu lượt người theo dõi trên quy mô cả nước.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2027 với Ban Tuyên giáo 5 tỉnh, thành ủy. Ảnh: Hữu Song

Tại Hải Phòng, các cơ quan báo chí đăng tải, phát sóng hơn 1.400 tin, bài, phóng sự chuyên sâu; tổ chức, điều phối hơn 300 lượt phóng viên tác nghiệp tại các vùng biển, đảo trọng điểm. Quảng Ninh thực hiện hơn 200 tin, bài, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục; Tuyên Quang có hơn 600 tin, bài, phóng sự, clip tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo.

Hành động thiết thực hướng về biển, đảo

Chương trình phối hợp còn được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thăm hỏi, động viên quân và dân trên các vùng biển, đảo. Các đoàn đại biểu của Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An, Hưng Yên đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và các nhà giàn DKI, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió.

Trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân và Giấy khen của Vùng 1 Hải quân cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2026. Ảnh: Hữu Song

Các chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, cùng hoạt động dân vận, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường biển tiếp tục được triển khai hiệu quả. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng niềm tin và sự gắn bó giữa quân đội với nhân dân.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cùng Ban Tuyên giáo 5 tỉnh, thành ủy thống nhất nhiệm vụ phối hợp trong năm 2027. Ảnh: Hữu Song

Năm 2027, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo các địa phương xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng nhạy bén, sâu rộng, sát thực tiễn, sát đối tượng; phát huy hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Đồng thời, gắn tuyên truyền biển, đảo với công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội và các hoạt động hướng về biển, đảo.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2027 với Ban Tuyên giáo 5 tỉnh, thành ủy; công bố quyết định khen thưởng, trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân và Giấy khen của Vùng 1 Hải quân cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2026.