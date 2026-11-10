Lan tỏa tình yêu biển, đảo đến gần với học sinh

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đến các điểm cầu trường học, xã, phường trên địa bàn thành phố.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, BTL Thành phố, Công an Thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình và Thành đoàn TP.HCM.

Về phía BTL Vùng Cảnh sát biển 3 có Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng; Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Bồi đắp tình yêu biển, đảo từ học đường

Năm học 2026 - 2027, cuộc thi được tổ chức dành cho 84.828 học sinh thuộc 31 trường THCS trên địa bàn 7 xã và 7 phường của TP.HCM. Đây là hoạt động giáo dục có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa kiến thức về biển, đảo đến gần hơn với học sinh, giúp các em hiểu rõ hơn về chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh của hội nghị.

Nội dung cuộc thi tập trung vào những kiến thức cơ bản về lịch sử, địa lý, pháp luật liên quan đến biển, đảo Việt Nam; công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); bảo vệ chủ quyền, môi trường biển; truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Bên cạnh đó, học sinh còn được tìm hiểu các kiến thức thiết thực về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và những vấn đề trong đời sống xã hội. Cuộc thi được tổ chức qua 4 vòng, gồm: cấp cụm xã, phường, đặc khu; cấp thành phố; cấp khu vực và chung kết toàn quốc.

Trong đó, vòng thi trực tuyến diễn ra từ ngày 9 đến 15/11; vòng thi trực tiếp cấp cụm dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026 và vòng cấp thành phố vào tháng 1/2027. Đáng chú ý, trong năm học 2025-2026, cuộc thi tại TP.HCM đã thu hút 46.404 học sinh thuộc 57 trường THCS tham gia, đạt 99,69% số học sinh thuộc diện dự thi.

Đội Sóng Biển của thành phố xuất sắc giành giải Nhất vòng chung kết khu vực 4 và giải Nhì chung kết toàn quốc. Những kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn và hiệu quả của một sân chơi kiến thức gắn với nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển, đảo.

Qua từng câu hỏi, phần thi, các em học sinh không chỉ được củng cố kiến thức mà còn hình thành nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với đất nước, từ đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của công dân trẻ.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3, phát biểu tại hội nghị.

Tăng cường phối hợp, chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 đã ký kết với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo và Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Đồng thời, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo và tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh, việc tổ chức cuộc thi và triển khai các chương trình phối hợp có ý nghĩa thiết thực trong lan tỏa tình yêu biển, đảo; nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức phòng, chống khai thác IUU và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Theo Đại tá Lê Văn Tú, các hoạt động này còn góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân trên biển, tăng cường tình đoàn kết quân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đề nghị các sở, ngành, địa phương và nhà trường tiếp tục phối hợp tổ chức cuộc thi bảo đảm thiết thực, an toàn, khuyến khích học sinh tự nguyện tham gia; đồng thời quan tâm huy động các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM biểu dương những kết quả tiêu biểu của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của các chương trình phối hợp trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, mở rộng không gian đô thị hướng biển.

Ông đề nghị trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp với BTL Vùng tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền về biển, đảo; nâng cao hiệu quả các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” và Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Cùng với đó, cần tăng cường tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU gắn với bảo đảm sinh kế bền vững cho ngư dân; mở rộng các hoạt động giáo dục, trải nghiệm về biển, đảo trong trường học, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc cho thế hệ trẻ.

Lễ ký kết tuyên truyền năm 2026 - 2027 và những năm tiếp theo.

Việc gần 85.000 học sinh TP.HCM tham gia cuộc thi năm học 2026 - 2027 không chỉ thể hiện sức lan tỏa của một sân chơi giáo dục ý nghĩa mà còn góp phần xây dựng nền tảng nhận thức, trách nhiệm cho thế hệ tương lai.

Thông qua các chương trình phối hợp đồng bộ, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, đảo; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển.