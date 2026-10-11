Lan tỏa tình yêu biển, đảo đến gần 2.000 học sinh ở An Giang

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 xem triển lãm tuyên truyền về biên giới và biển đảo Việt Nam

Nổi bật trong các hoạt động là triển lãm gần 100 mẫu tranh cổ động khổ lớn tuyên truyền về biên giới, biển, đảo Việt Nam. Mỗi tác phẩm mang đến những thông điệp trực quan, sinh động về hình ảnh cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển trời Tổ quốc; ngư dân vươn khơi, bám biển; những công trình, đô thị và vùng kinh tế ven biển đang từng ngày đổi thay. Qua đó, triển lãm còn thể hiện khát vọng phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật cổ động trực quan, các tác phẩm góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hệ sinh thái biển, đảo.

Đối với học sinh, đây còn là dịp tiếp cận kiến thức lịch sử, địa lý và những vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, gần gũi, dễ tiếp nhận.

Thầy Trần Văn Kỹ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 giới thiệu về triển lãm cho các em hoc sinh

Những năm qua, Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 luôn quan tâm phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, từng bước đổi mới nội dung và hình thức, mở rộng cơ hội học tập, trải nghiệm cho học sinh.

Trước đó, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa, phục vụ gần 2.000 giáo viên và học sinh của trường.

Triển lãm tuyên truyền về biên giới và biển đảo Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, cho biết việc phối hợp tổ chức các triển lãm, chuyên đề đã góp phần đổi mới nội dung giáo dục, tăng sức lan tỏa thông tin và tạo thêm hình thức sinh hoạt ngoại khóa bổ ích cho học sinh.

Các hoạt động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo giáo viên, học sinh, qua đó phát huy hiệu quả việc nâng cao nhận thức và mở rộng kiến thức thực tiễn. Nhà trường mong muốn thời gian tới tiếp tục phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh tổ chức thêm nhiều chuyên đề phong phú, hấp dẫn.

Em Võ Ngọc Khánh Nguyên, Bí thư Chi đoàn lớp 10A2, chia sẻ rằng triển lãm tranh cổ động về biên giới, biển, đảo đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích, giúp em hiểu rõ hơn về biển, đảo Việt Nam. Từ những kiến thức tiếp nhận được, em mong muốn cùng bạn bè lan tỏa tình yêu biển, đảo, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền và môi trường biển.

Cùng chung cảm nhận, em Danh Thị Ái Vy, học sinh lớp 10A10, cho biết triển lãm được trưng bày tại trường trong một tuần. Trong các giờ ra chơi, em và nhiều bạn thường cùng nhau đến xem từng bức tranh để tìm hiểu thêm về biên giới, biển, đảo Việt Nam. Hình thức tuyên truyền bằng tranh ảnh sinh động giúp các em dễ tiếp cận thông tin, đồng thời khơi gợi sự quan tâm đối với những vấn đề gắn liền với chủ quyền và sự phát triển của đất nước.

Học sinh các lớp đến xem triển lãm và chụp hình lưu niệm

An Giang là địa phương có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng và an ninh, với không gian biển, đảo cùng tuyến biên giới đất liền. Việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo cho học sinh có ý nghĩa thiết thực trong bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Thông qua sự phối hợp giữa nhà trường và Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh, các hoạt động triển lãm không chỉ góp phần làm phong phú nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp mà còn đưa kiến thức về biên giới, biển, đảo đến gần hơn với học sinh. Qua đó, từng bước hình thành ý thức chủ động tìm hiểu, trân trọng và chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.