Lan tỏa tình yêu biên cương Tổ quốc tại Lễ trao giải 'Tự hào một dải biên cương' lần thứ IV

Quảng Ninh

Đến dự chương trình có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh.

Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc chào mừng tại Lễ trao giải và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - 2026.

Cùng tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Quảng Ninh và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng nhân dân địa phương.

Cuộc thi năm nay ghi nhận sức hút mạnh mẽ với gần 16.000 tác phẩm của hơn 4.000 tác giả từ 34 tỉnh, thành phố gửi về tham dự, qua đó ban tổ chức đã tuyển chọn và trao giải cho 21 tác giả xuất sắc cùng 118 tác phẩm tiêu biểu trưng bày tại triển lãm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh qua bốn mùa tổ chức, cuộc thi đã thực sự đi vào đời sống, trở thành tiếng nói chung của tình yêu biên cương và phản ánh sinh động những nỗ lực giữ gìn, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Mỗi tác phẩm trưng bày không chỉ là một lát cắt nghệ thuật chân thực về cuộc sống bình yên nơi phên giậu Tổ quốc mà còn là cột mốc tinh thần khắc ghi trong lòng mỗi người dân Việt Nam ý thức trách nhiệm gìn giữ chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Qua sự kiện đặc biệt ý nghĩa này, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh số hóa các tác phẩm, đưa triển lãm đến gần hơn với trường học và không giới hạn không gian để lan tỏa mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc.

Thành công vang dội của mùa giải năm nay một lần nữa khẳng định sức sống trường tồn của những giá trị văn hóa truyền thống, khắc sâu tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc dọc suốt dải đất biên cương Tổ quốc.

Khép lại đêm vinh danh, những khung hình chân thực và giàu cảm xúc từ các tác giả sẽ tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ, bồi đắp thêm niềm tin yêu và ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với non sông đất nước.

Ghi nhận một số hình ảnh tại chương trình:

Khu trưng bày các tác phẩm ảnh nghệ thuật xuất sắc tại triển lãm "Tự hào một dải biên cương" năm 2026.

Các đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham dự Lễ trao giải và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" năm 2026.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham dự và hào hứng theo dõi Lễ trao giải triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV - 2026 tại thành phố Quảng Ninh.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải Khuyến khích, giải Ba, giải Nhì và giải Nhất tại Lễ trao giải và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" năm 2026.