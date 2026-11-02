Lan tỏa tinh thần vượt qua chính mình từ đường chạy

Anh Nguyễn Minh Tuấn (bìa trái), giáo viên Trường TH-THCS Thiện Tân, phường Trảng Dài tham gia một giải chạy bộ cự ly 5km vào năm 2025. Ảnh: NVCC

Nối tiếp bước chạy cũ

Năm 2025, anh Nguyễn Minh Tuấn từng tham gia một giải chạy cự ly 5km tại tỉnh Tây Ninh. Trải nghiệm này tạo thêm động lực để anh duy trì chạy bộ, từng bước hình thành thói quen vận động và chủ động chăm sóc sức khỏe. Từ những bước chạy ban đầu, anh có thêm cơ hội kiểm chứng khả năng của bản thân, đặt ra mục tiêu phù hợp và kiên trì chinh phục từng thử thách.

Tiếp tục tham gia Cuộc thi ảnh “Rực rỡ khoảnh khắc - Bứt phá đường run” gắn với Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, anh Tuấn chọn thông điệp “Không cần vượt qua ai cả, chỉ cần vượt qua chính mình”. Thông điệp này thể hiện quan niệm của anh về chạy bộ: Điều đáng quý không nằm ở việc so sánh thành tích với người khác, mà ở sự tiến bộ của mỗi người qua quá trình tập luyện.

Với cự ly 5km, người tham gia cần có sự chuẩn bị về thể lực, duy trì tập luyện và phân phối sức hợp lý để hoàn thành đường chạy. Đối với người đã có kinh nghiệm, đây có thể là dịp kiểm tra khả năng của bản thân; với người mới bắt đầu, việc hoàn thành cự ly cũng là một dấu mốc đáng ghi nhận.

Người thầy truyền cảm hứng

Là giáo viên Trường TH-THCS Thiện Tân, anh Nguyễn Minh Tuấn không chỉ hướng đến việc rèn luyện sức khỏe cho bản thân mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần kiên trì, bền bỉ đến học sinh. Những giá trị được rèn luyện qua thể thao như: tính kỷ luật, ý chí vượt khó và tinh thần không bỏ cuộc cũng có ý nghĩa trong học tập và cuộc sống.

Thông qua hình ảnh người thầy chủ động tham gia chạy bộ, học sinh có thể nhận thấy việc rèn luyện thể chất không nhất thiết phải bắt đầu từ những mục tiêu lớn. Học sinh có thể đi bộ, chạy bộ quãng ngắn, chơi một môn thể thao yêu thích nào đó hoặc tham gia hoạt động ngoài trời phù hợp. Điều quan trọng là duy trì thói quen vận động, biết sắp xếp thời gian hợp lý giữa học tập và nghỉ ngơi.

Từ hành trình của thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn, tinh thần thể thao được thể hiện qua một thông điệp giản dị là mỗi người có thể bắt đầu từ khả năng của mình và tiến bộ bằng sự kiên trì. Khi thói quen vận động được duy trì trong đời sống, gia đình và nhà trường, những bước chạy không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn góp phần lan tỏa ý thức sống tích cực đến cộng đồng.