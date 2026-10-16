Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái với thân nhân tổ viên Tổ ANTT cơ sở

Công an xã Đồng Dương hỗ trợ người thân anh Nguyễn Phước Vũ.

Chiều 20-9, Công an xã Đồng Dương đến thăm hỏi, trao 3 triệu đồng hỗ trợ cháu Hoàng, từ nguồn đóng góp tự nguyện của 30 cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Ngày 26-9, Công an xã tiếp tục kết nối với FPT chi nhánh Hội An và đại diện Tổ ANTT thôn Cao Ngạn đến thăm, động viên gia đình. Dịp này, FPT trao tặng cháu Hoàng 2 ram vở, một ba lô và 1 triệu đồng tiền mặt.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng Công an và các đơn vị đối với thân nhân tổ viên Tổ ANTT cơ sở, góp phần động viên gia đình vượt qua khó khăn, giúp cháu Hoàng có thêm điều kiện học tập.