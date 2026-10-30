Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong khu vực kinh tế tập thể

Đã có nhiều cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã không chỉ khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, làm kinh tế giỏi, mà còn lan tỏa tấm gương nhân ái, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã phỏng vấn Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Phong về lĩnh vực này.

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội khen thưởng các gương điển hình “Người tốt, việc tốt” năm 2026. Ảnh: Trung Nguyên

- Ông có thể cho biết kết quả trong công tác thi đua, khen thưởng nói chung và phong trào “Người tốt, việc tốt” của Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội thời gian qua?

- Những năm qua, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội luôn xác định công tác thi đua khen thưởng nói chung và phong trào “Người tốt, việc tốt” nói riêng là một trong những giải pháp quan trọng để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đoàn kết, tương trợ và ý thức đóng góp của cán bộ, thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Điểm nhấn trong tổ chức phong trào “Người tốt, việc tốt” của Liên minh Hợp tác xã thành phố là từng bước chuyển từ “Thi đua bằng khẩu hiệu” sang “Thi đua bằng việc làm cụ thể”, lấy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc, lợi ích của thành viên và đóng góp đối với cộng đồng làm thước đo.

Điển hình như câu chuyện về Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Kinh doanh tổng hợp Trung Giã (xã Trung Giã, Hà Nội) Đỗ Thị Uyên đã trở nên quen thuộc và là niềm tự hào của người dân địa phương. Không chỉ hoàn thành xuất sắc công tác quản lý tại hợp tác xã, bà Đỗ Thị Uyên luôn đi đầu trong các hoạt động xã hội, từ thiện và hỗ trợ cộng đồng. Nhất là trong những đợt mưa lũ lịch sử gây ngập lụt nặng nề trên địa bàn, nhiều gia đình bị nước cô lập, nhà cửa ngập sâu, bà Đỗ Thị Uyên cùng gia đình đã dùng xe ô tô tải của nhà mình để vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ đến tận tay người dân vùng lũ, đón 4 hộ dân vào nhà tránh trú, bố trí nơi ăn ở chu đáo, an toàn.

Đặc biệt, trong công cuộc chuyển đổi số, khi xã Trung Giã triển khai nhập dữ liệu cho hơn 5.464 hội viên nông dân lên nền tảng số iHanoi, bà Đỗ Thị Uyên đã tích cực phối hợp cùng 31 chi hội trưởng hoàn thành xuất sắc khối lượng dữ liệu lớn này...

Cùng chung ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Nhật Tân (phường Tây Hồ) Nông Thị Minh Thủy để lại dấu ấn đậm nét của một người cán bộ hợp tác xã năng động, tâm huyết. Gắn bó với nghề trồng hoa, bà luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa tiến bộ công nghệ vào chăm sóc hoa đào chất lượng cao, đồng thời vận động thành viên mở rộng diện tích sản xuất, gìn giữ và phát triển danh hiệu “Làng nghề truyền thống hoa đào Nhật Tân”.

Bên cạnh vai trò tích cực trong phát triển kinh tế tập thể, bà Nông Thị Minh Thủy còn nhiệt tình tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Với 12 lần trực tiếp hiến máu tình nguyện, bà đã góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, khuyến khích người dân trong cộng đồng tích cực tham gia phong trào hiến máu cứu người. Hưởng ứng “Tháng nhân đạo” và phong trào “Tết nhân ái”, bà kết nối các nhà hảo tâm, tham mưu tổ chức nhiều chuyến thiện nguyện mang quà Tết, chăn ấm, nhu yếu phẩm trị giá hàng chục triệu đồng đến với trẻ em khuyết tật, người già neo đơn tại các trung tâm bảo trợ xã hội, đồng thời nhận nuôi dưỡng thường xuyên các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngoài ra, còn những gương tiêu biểu như Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã Chăm sóc người có công và người khuyết tật Việt Nam Đỗ Tuấn Kiên với mô hình “Hành trình xe 0 đồng”, vận chuyển miễn phí cho bệnh nhân nghèo; Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Bình Yên (xã Hạ Bằng) Hoàng Anh đã tự nguyện bỏ kinh phí cá nhân gần 60 triệu đồng để cải tạo, đổ bê tông cứng hóa đoạn đường giao thông xuống cấp ở địa phương. Công trình đường bê tông có chiều dài 90m, rộng 4m đã góp phần bảo đảm an toàn giao thông, thuận tiện cho nhân dân đi lại...

Những hành động cụ thể, bình dị của các cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã có sức lan tỏa, thể hiện tinh thần hợp tác, tương trợ, trách nhiệm cộng đồng và bản chất tốt đẹp của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

- Đề nghị ông cho biết thêm về sức lan tỏa của phong trào thi đua?

- Theo thống kê, toàn hệ thống Liên minh Hợp tác xã thành phố có 58 gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu được phát hiện và giới thiệu từ cơ sở. Nhờ đó, hình ảnh và uy tín của khu vực kinh tế tập thể Thủ đô ngày càng được nâng cao, tạo sự đồng thuận vững chắc tại cơ sở.

Sức lan tỏa của một phong trào không chỉ nằm ở những lời kêu gọi, mà phải bắt nguồn từ những con người cụ thể và việc làm cụ thể. Mỗi cán bộ quản lý dám nghĩ, dám làm, mỗi thành viên hợp tác xã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, hay mỗi hành động sẻ chia trong hoạn nạn đều góp phần xây dựng một cộng đồng hợp tác xã đoàn kết, bền vững.

Vì vậy, mỗi đơn vị cần chủ động phát hiện những nhân tố tích cực; mỗi cán bộ nỗ lực thực hiện ít nhất một việc làm thiết thực; mỗi mô hình hiệu quả cần được chia sẻ, nhân rộng và mỗi tấm gương tiêu biểu cần được biểu dương, ghi nhận kịp thời. Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành trong việc phát hiện, giới thiệu và lan tỏa những điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội sẽ triển khai những nhiệm vụ gì để thực hiện tốt phong trào thi đua?

- Hướng tới năm 2027, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội tiếp tục xác định công tác phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Phương thức hoạt động sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, sâu sát cơ sở; kịp thời phát hiện, biểu dương những việc làm tốt, hành động đẹp mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Qua đó, những tấm gương “Người tốt, việc tốt” trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin và nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!