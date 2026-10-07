Lan tỏa tinh thần tình nguyện nhập ngũ của tuổi trẻ

Thanh niên Nguyễn Mạnh Tú (ngoài cùng bên phải), thôn Tức Hiêu, xã Kim Sơn viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Tiếp nối khí thế của những mùa tuyển quân trước, công tác chuẩn bị và vận động thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2027 tại tỉnh đang được triển khai chủ động, đồng bộ. Từ các xã, phường, phong trào viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngày càng thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của ĐVTN, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng về ngày hội tòng quân.

Tại xã Tân Thanh, tinh thần ấy được thể hiện qua 13 thanh niên tự nguyện viết đơn nhập ngũ, đưa địa phương trở thành nơi có số lượng đơn tình nguyện nhiều nhất tỉnh. Mỗi lá đơn là một câu chuyện về sự lựa chọn, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tiêu biểu là thanh niên Đinh Quang Minh, sinh năm 2008, ở thôn Thanh Ninh. Sau khi tốt nghiệp THPT, Minh lựa chọn làm công nhân tại khu công nghiệp để có nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, được gia đình và nhà trường giáo dục về truyền thống cách mạng, nhận thức rõ trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước, Minh quyết định tạm gác công việc để viết đơn xin nhập ngũ. Cùng ở thôn Thanh Ninh, Đoàn Việt Anh cũng lựa chọn con đường thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi cân nhắc dự định làm công nhân để phụ giúp gia đình. Sự động viên của chính quyền, các đoàn thể địa phương cùng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đã giúp Việt Anh thêm vững tin với quyết định tình nguyện nhập ngũ năm 2027.

Đánh giá về phong trào tại địa phương, Thiếu tá Nguyễn Việt Anh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thanh cho biết: “Tinh thần tình nguyện của các thanh niên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Các em đã thể hiện lòng yêu nước bằng hành động cụ thể, tạo động lực rất lớn cho công tác tuyển quân của địa phương”.

Tinh thần tình nguyện nhập ngũ còn được thể hiện ở nhiều địa phương trong tỉnh. Tại phường Duy Tân, thanh niên Nguyễn Việt Hoàng, Tổ dân phố Trác Bút chia sẻ về quyết định viết đơn tình nguyện của mình và nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, bạn bè. Hoàng mong muốn tinh thần ấy có thể truyền cảm hứng, khích lệ những người cùng trang lứa sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ với đất nước. Trong khi đó, Vũ Hải Lâm, sinh năm 2007, ở Tổ dân phố Du Long bày tỏ mong muốn trở thành quân nhân để góp sức bảo vệ thành quả hòa bình mà các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu giành được. Mong muốn ấy thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ, khi truyền thống yêu nước được chuyển hóa thành ý thức trách nhiệm và hành động cụ thể của thanh niên hôm nay.

Tại xã Lai Thành, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã tiếp nhận 13 đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027 của ĐVTN trên địa bàn. Cùng với việc tiếp nhận đơn tình nguyện, Ban Chỉ huy Quân sự xã hướng dẫn thanh niên thực hiện quy trình đăng ký, phổ biến rõ quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, giúp các em hiểu đầy đủ về nhiệm vụ đang lựa chọn. Ở xã Kim Sơn, thanh niên Nguyễn Mạnh Tú, thôn Tức Hiêu tự nguyện viết đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2027 với mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội. Quyết định của Tú nhận được sự đồng thuận, tự hào của gia đình và Ban Chi ủy thôn Tức Hiêu.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, phong trào tình nguyện nhập ngũ có được sức lan tỏa nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng được triển khai từ nhà trường đến các tổ chức chính trị - xã hội, việc bồi dưỡng lý tưởng sống cho thế hệ trẻ gắn với khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến vì lợi ích chung.

Trong đó, tổ chức Đoàn Thanh niên giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, định hướng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của ĐVTN. Thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, biểu dương gương thanh niên tiêu biểu và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, nhận thức của người trẻ được bồi đắp theo hướng chủ động, tự giác hơn.

Đồng chí Ngô Thị Thùy Trang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định, công tác giáo dục chính trị, biểu dương kịp thời các gương thanh niên tiêu biểu đã tạo động lực thi đua trong giới trẻ. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, chú trọng tính gần gũi, thuyết phục, gắn giáo dục lý tưởng với những tấm gương và việc làm cụ thể.

Bên cạnh đó, vai trò của Hội Cựu chiến binh trong giáo dục truyền thống, truyền lửa cho thế hệ trẻ cần tiếp tục được phát huy. Những câu chuyện, trải nghiệm thực tế của các thế hệ đi trước giúp thanh niên hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, ý nghĩa của sự hy sinh và trách nhiệm kế tục truyền thống quê hương. Cùng với giáo dục, công tác hậu phương quân đội có ý nghĩa thiết thực trong tạo sự đồng thuận xã hội. Trước các mùa giao quân, việc tổ chức gặp mặt, tặng quà, bồi dưỡng nhận thức về Đảng và quan tâm, động viên gia đình thanh niên nhập ngũ góp phần giúp người trẻ yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Phong trào tuổi trẻ tình nguyện nhập ngũ trên địa bàn tỉnh đang góp phần làm nổi bật hình ảnh thế hệ thanh niên giàu nhiệt huyết, có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc cần. Những lá đơn được viết bằng sự tự nguyện không chỉ mang ý nghĩa đối với mỗi cá nhân, mà còn góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, củng cố ý thức công dân và tạo động lực cho công tác tuyển quân tại cơ sở.