Lan tỏa tinh thần 'Thượng tôn pháp luật', vì trường học an toàn

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Bảo vệ thế hệ trẻ trước cạm bẫy ma túy và hiểm họa giao thông không chỉ là công tác giữ gìn ANTT, mà là mệnh lệnh từ trái tim. Tinh thần thượng tôn pháp luật hôm nay phải được cụ thể hóa bằng một lá chắn phòng ngừa từ sớm, từ xa, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030".

Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, phát biểu ý kiến.

Sáng cùng ngày, 100% chi đoàn Công an cấp xã phường trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng đồng loạt tổ chức tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Các hoạt động đa dạng tại Chương trình điểm cấp Thành phố ở Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Công an xã Long Sơn tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về An toàn giao thông, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em cho hơn 900 giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Long Sơn. Hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng nhận diện và phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em cho học sinh, xây dựng trường học văn minh, an toàn và hạnh phúc.

Công an xã Long Sơn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về An toàn giao thông, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em cho hơn 900 giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Long Sơn.

Tại buổi tuyên truyền, Công an xã Long Sơn thông báo về tình hình vi phạm TTATGT và tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên địa bàn; những nguyên nhân, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; những quy tắc an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ và đường thủy, đặc biệt là các lỗi vi phạm giao thông mà học sinh thường mắc phải, những biện pháp để phòng tránh tai nạn giao thông có hiệu quả.

Bên cạnh đó, các em học sinh đã được trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản để nhận diện, phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống liên quan đến bạo lực học đường. Đối với chuyên đề phòng, chống xâm hại tình dục, chương trình đã chỉ ra các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, giúp học sinh nâng cao kỹ năng nhận diện, thiết lập ranh giới an toàn và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy cơ.

Học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân tại chương trình.

Tại phường Bình Tân, Công an phường phối hợp với Trường THCS Lê Ngọc Hân tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 2.160 học sinh. Nội dung tuyên truyền cũng tập trung vào vấn đề an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường và bạo lực mạng. Hoạt động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giúp học sinh hình thành lối sống có trách nhiệm, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn – văn minh – thân thiện.

Các phiên tòa giả định được tổ chức nhằm tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Chương trình năm nay bùng nổ năng lượng với phong cách hiện đại, chạm đúng tâm lý học đường: Trải nghiệm không gian số tương tác, các khu vực minigame nhận diện ma túy thế hệ mới (Pod Chill, chất kích thích núp bóng...). Giao lưu, trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cùng các chiến sĩ CSGT. Sôi nổi Diễn đàn Talkshow: “Bản lĩnh Gen Z: Tránh xa ma túy - Đến trường an toàn”.

Các trường học trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh đồng loạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Vào ngày 9/11, 100% Công an cấp xã cùng tổ chức Đoàn và bộ phận tham mưu tổ chức ít nhất một hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại địa bàn dân cư, trường học. 100% Công an cấp xã chỉ đạo tổ chức Đoàn và “Đội Thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ” phối hợp các cơ sở giáo dục trên địa bàn đồng loạt tổ chức hoạt động tuyên truyền cho học sinh với chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em”.