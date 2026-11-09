Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật từ hoạt động xét xử

Hoạt động xét xử là một hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Tại Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 1 tỉnh Thái Nguyên, hoạt động xét xử được xác định vừa là nhiệm vụ chuyên môn, vừa là một hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trực tiếp.

Thông qua việc công khai xét xử, phân tích chứng cứ, làm rõ hành vi và áp dụng các quy định pháp luật, mỗi phiên tòa giúp những người tham gia tố tụng và người dân dự khán hiểu rõ hơn các quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành.

Đối với các vụ án hình sự, nhất là những vụ liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích…, Hội đồng xét xử chú trọng phân tích nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả pháp lý đối với bị cáo.

Qua đó, người tham dự phiên tòa, trong đó có người thân của bị cáo và người dân địa phương, có thêm nhận thức về hậu quả của hành vi vi phạm, ý thức hơn trong việc tuân thủ pháp luật.

Ở lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động…, việc giải quyết vụ việc khách quan, đúng trình tự, thủ tục cũng là cách nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân.

Hoạt động hòa giải, đối thoại được chú trọng, tạo điều kiện để các bên tự nguyện thỏa thuận, giải quyết mâu thuẫn trên cơ sở quy định pháp luật, hạn chế tranh chấp kéo dài.

Ông Phạm Quang Thái, Thẩm phán TAND khu vực 1 tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Chúng tôi luôn chú trọng việc giải thích, phân tích các quy định pháp luật để những người tham gia tố tụng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Một phiên tòa không chỉ đưa ra phán quyết mà còn có ý nghĩa giáo dục, giúp người dân hiểu và có ý thức tự giác chấp hành pháp luật tốt hơn.

Cán bộ Tòa án dân dân khu vực 1 tỉnh Thái Nguyên họp rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động xét xử.

Để hoạt động xét xử diễn ra đúng quy định, sự phối hợp giữa thẩm phán, thư ký và các bộ phận nghiệp vụ giữ vai trò quan trọng. Từ tiếp nhận, xử lý hồ sơ, chuẩn bị điều kiện mở phiên tòa đến ghi chép diễn biến, hoàn thiện biên bản và thực hiện các thủ tục tố tụng, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác, khách quan và tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Thư ký TAND khu vực 1 tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ: Trong quá trình tiếp xúc, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục tại tòa, chúng tôi luôn cố gắng giải thích rõ ràng, dễ hiểu để người dân nắm được quyền và nghĩa vụ của mình, tránh những sai sót không đáng có.

Tại Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Thái Nguyên, tinh thần hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được thể hiện qua việc nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án và cải tiến phương thức phục vụ nhân dân.

Đơn vị chú trọng bảo đảm các hoạt động tố tụng được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy định. Với những vụ việc phức tạp, liên quan đến quyền lợi của nhiều người, thẩm phán tập trung nghiên cứu hồ sơ, đánh giá toàn diện chứng cứ, lắng nghe ý kiến của các bên để đưa ra phán quyết khách quan, có căn cứ pháp luật.

Đội ngũ cán bộ Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Thái Nguyên trao đổi tại buổi giao ban chuyên môn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được đơn vị quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn. Số hóa hồ sơ, cải tiến quy trình nghiệp vụ và tổ chức phiên tòa trực tuyến khi đủ điều kiện giúp hoạt động tư pháp ngày càng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình tiếp cận, thực hiện các thủ tục tại tòa án.

Bà Ngô Thúy Vy, Thư ký TAND khu vực 5 tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ: Chúng tôi luôn xác định mỗi lần người dân đến liên hệ công việc là một lần có cơ hội hướng dẫn, giải thích để họ hiểu hơn về các quy định pháp luật. Vì vậy, cán bộ, công chức cũng cần có thái độ tận tình, trách nhiệm, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ tòa án gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân.

Từ hoạt động của các đơn vị có thể thấy, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại các TAND khu vực được thể hiện xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chứ không chỉ tập trung vào các hoạt động tuyên truyền theo dịp.

Tinh thần thượng tôn pháp luật được cụ thể hóa bằng trách nhiệm của từng vị trí công tác. Thẩm phán đề cao bản lĩnh, sự công tâm trong xét xử; thư ký bảo đảm tính chính xác, chặt chẽ trong thực hiện thủ tục tố tụng; mỗi cán bộ tòa án chú trọng thái độ ứng xử, hướng dẫn và giải thích pháp luật cho người dân.

Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Thái Nguyên xét xử lưu động tại cơ sở.

Cùng với đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao được các đơn vị xác định là yêu cầu quan trọng. Mỗi bản án phải bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; mỗi quyết định phải có căn cứ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Phó Chánh án TAND khu vực 5 tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Chúng tôi chú trọng thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong từng khâu công tác, nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án liêm chính, chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân.

Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp nhấn mạnh ý nghĩa của việc thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội. Với ngành Tòa án, tinh thần ấy được thể hiện bằng chất lượng xét xử, tính nghiêm minh trong áp dụng pháp luật và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Việc duy trì những yêu cầu này trong từng nhiệm vụ chuyên môn tại các Tòa án nhân dân khu vực tỉnh Thái Nguyên đang góp phần bảo vệ công lý, giữ gìn kỷ cương pháp luật và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.