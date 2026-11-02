Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật ở vùng cao Nghinh Tường

Công an Xã Nghinh Tường tuyên truyền, vận động người dân.

Trong các buổi tuyên truyền tại xã Nghinh Tường, những quy định pháp luật được cán bộ cơ sở giải thích bằng câu chuyện, tình huống gần gũi với đời sống.

Người dân cũng mạnh dạn trao đổi về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ như đất đai, hôn nhân và gia đình, hộ tịch, phòng, chống tảo hôn, bạo lực gia đình và bảo đảm an ninh, trật tự.

Ông Triệu Nho Thắng, xóm Na Cà, xã Nghinh Tường, chia sẻ: Trước đây, có những quy định pháp luật người dân chưa hiểu rõ nên đôi khi còn làm theo thói quen. Qua tuyên truyền, bà con hiểu hơn về quyền lợi, trách nhiệm của mình và biết nhắc nhở con cháu chấp hành pháp luật.

Khả năng sử dụng tiếng phổ thông và điều kiện tiếp cận internet của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, cán bộ tư pháp, Công an xã phối hợp với trưởng xóm, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể trực tiếp gặp gỡ, giải thích những quy định thiết thực, phù hợp với phong tục, tập quán và đặc điểm từng nhóm dân cư.

Trong 10 tháng năm 2026, xã Nghinh Tường tổ chức gần 50 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên; mỗi người không chỉ biết bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình mà còn tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Công an xã Nghinh Tường tổ chức tuyên truyền pháp luật tại xóm Na Cà.

Bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở là nhiệm vụ quan trọng để lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật. Tại các xóm, cán bộ công an phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và chấp hành quy định về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Thiếu tá Lê Hoàng Trung, Phó Trưởng Công an xã Nghinh Tường, cho biết: Công tác tuyên truyền pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Cán bộ công an trực tiếp xuống thôn, bản giải thích những vấn đề cụ thể, giúp người dân hiểu luật, chủ động phòng ngừa vi phạm và tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Cùng với lực lượng Công an, cán bộ tư pháp tập trung tuyên truyền những quy định thiết thân như quyền sử dụng đất, hộ tịch, thừa kế, phòng, chống tảo hôn, bình đẳng giới và chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Ma Văn Trà, cán bộ phụ trách công tác tư pháp - hộ tịch xã Nghinh Tường, cho biết: Do nhận thức, điều kiện tiếp cận thông tin và đặc điểm ngôn ngữ của người dân không đồng đều, cán bộ tư pháp phải lựa chọn nội dung gần gũi, giải thích dễ hiểu, kết hợp tuyên truyền với hướng dẫn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Hoàng Văn Ngụy, Phó Chủ tịch UBND xã Nghinh Tường, nhấn mạnh: Xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, lực lượng công an, tư pháp, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín; gắn tuyên truyền pháp luật với giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của Nhân dân, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương.

Mỗi buổi tuyên truyền hiệu quả, mỗi mâu thuẫn được hòa giải đúng pháp luật, mỗi người dân tự giác chấp hành quy định đều góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn.