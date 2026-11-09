Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh khẳng định: Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội.

Đây không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống lập hiến, lập pháp vẻ vang của dân tộc, mà còn là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Mai Xuân Bình phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cần xác định việc đưa pháp luật vào cuộc sống phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu tiếp cận pháp luật ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp.

Phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền, truyền đạt các quy định của pháp luật, mà quan trọng hơn là hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa pháp lý và nâng cao năng lực thực hiện quyền, nghĩa vụ của mỗi tổ chức, cá nhân.

Cần gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương...

Đại biểu dự buổi lễ.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã quán triệt, triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 và Luật hòa giải ở cơ sở. Đây là hai luật có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao giải cho các tập thể đoạt giải Xuất sắc Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin trong thời đại số” năm 2026.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh đã tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin trong thời đại số” năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động thiết thực, khẳng định cách làm năng động, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao giải cho các cá nhân đạt giải.

Sau các vòng chấm, ban tổ chức đã trao 2 giải xuất sắc cho 2 tập thể, 16 giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Đồng thời trao 2 giải phụ, gồm thí sinh dự đoán kết quả chính xác nhất và 1 giải Lan tỏa Cuộc thi.