Lan tỏa tinh thần thực học, thực hành, làm chủ công nghệ

Tinh thần “thực học, thực hành” trong hoạt động giáo dục là nội dung được ngành Giáo dục Nghệ An nhấn mạnh trong Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: Hồ Lài

Sáng 4/10, tại Trường THCS Đặng Chánh Kỷ, xã Vạn An, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026”, với chủ đề “Thực học, thực hành, đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo”.

Chương trình Lễ phát động được truyền hình trực tiếp trên kênh/trang Facebook chính thức: “Nghệ An - Học tập suốt đời” để cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân theo dõi.

Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026” diễn ra từ ngày 4-10/10, được triển khai đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh, hướng tới lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, liên tục, gắn việc học với thực tiễn, nghề nghiệp và yêu cầu làm chủ công nghệ trong thời đại số.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: Hồ Lài

Một điểm mới tại Lễ phát động năm nay là sự xuất hiện của các gian hàng đến từ trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm đào tạo tin học, STEM. Học sinh, các thầy cô giáo, phụ huynh tham quan gian hàng sẽ được tư vấn về hoạt động thực hành, thực học trong giáo dục, giới thiệu những xu hướng nghề nghiệp.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, học tập suốt đời ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Từ yêu cầu đó, ngành Giáo dục Nghệ An sẽ tập trung tạo chuyển biến thực chất trong cách học, cách dạy và cơ hội tiếp cận tri thức của người dân.

Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 là “Thực học, thực hành, đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo”. Ảnh: Hồ Lài

Trọng tâm trước hết là đưa tinh thần “thực học, thực hành” vào hoạt động giáo dục, chuyển từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang hình thành năng lực vận dụng. Các nhà trường cần tăng cường trải nghiệm, thực hành, giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, giúp học sinh biết vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn.

Cùng với đó, giáo dục nghề nghiệp cần được gắn chặt hơn với nhu cầu nhân lực và thị trường lao động. Các cơ sở đào tạo được định hướng tăng cường thực hành, thực tập, phối hợp với doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế để người học không chỉ có kiến thức, mà còn có kỹ năng nghề và khả năng thích ứng với yêu cầu việc làm đang thay đổi.

Ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT dự lễ phát động và trao quà khuyến học cho học sinh xã Vạn An, Nghệ An.

Trong quá trình này, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo được xác định là công cụ quan trọng để đổi mới giáo dục. Ngành Giáo dục tiếp tục phát triển học liệu, nền tảng và cơ sở dữ liệu số; nâng cao năng lực công nghệ cho giáo viên và học sinh; khai thác AI để hỗ trợ dạy học, quản lý và tự học. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Khoa lưu ý công nghệ phải phục vụ con người, không thay thế tư duy độc lập và vai trò của người thầy. Người học cần được trang bị cả kỹ năng số, tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin, ý thức bảo đảm an toàn và đạo đức trong môi trường số.

Đại diện các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Nghệ An trao quà và học bổng cho học sinh và các trường học trên địa bàn xã Vạn An. Ảnh: Hồ Lài

Từ nhà trường, tinh thần học tập suốt đời cần được mở rộng ra cộng đồng. Ngành Giáo dục tiếp tục phát huy vai trò của các trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, thiết chế văn hóa, đồng thời triển khai sâu rộng “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tài nguyên học tập số và các tiện ích công nghệ. Qua đó, mỗi người dân có thêm cơ hội học tập, cập nhật kiến thức và kỹ năng, nhất là những người ở vùng miền núi, vùng khó khăn và nhóm còn hạn chế về năng lực số.

Các đại biểu tham quan gian hàng của Trung tâm Tin học, tại đây học sinh thực hành nói chuyện với robot.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị các cơ sở giáo dục biến những định hướng trên thành những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời mỗi cán bộ quản lý, giáo viên phải thực sự là tấm gương về tự học, đổi mới và sáng tạo. Mục tiêu cuối cùng là hình thành thói quen học tập thường xuyên trong mỗi gia đình, cộng đồng, để tinh thần của Tuần lễ không dừng lại trong một tuần mà trở thành một phần của đời sống xã hội.

Lãnh đạo ngành Giáo dục Nghệ An cũng hy vọng, hoạt động này sẽ trở thành một phong trào, thành hành động thường xuyên, một thói quen, một nét đẹp văn hóa trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng.

Màn đồng diễn của học sinh Trường THCS Đặng Chánh Kỷ (xã Vạn An, Nghệ An) tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An trao 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại các trường học trên địa bàn xã Vạn An. Các trung tâm ngoại ngữ, tin học cũng trao 160 suất quà trị giá 80 triệu đồng và nhiều chương trình học bổng cho học sinh và các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT tại xã Vạn An.