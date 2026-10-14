Lan tỏa tinh thần thi đua lao động an toàn, hiệu quả tại Dự án Phát triển mỏ khí Lô B

Nhiều kết quả tích cực sau 60 ngày thi đua

Ngày 12/10, trên công trường thi công tại Trung tâm Năng lượng và Hậu cần kỹ thuật PTSC, Công đoàn Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC), Công đoàn Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) phối hợp với Ban Dự án tổ chức chương trình sơ kết phong trào thi đua “Hoàn thành các mốc thi công CPP Topside - Dự án Phát triển mỏ khí Lô B, gói thầu EPCI#1”. Phong trào thi đua được phát động từ ngày 3/8 đến 30/11/2026, với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ luật - An toàn - Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả”, nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động và quyết tâm của cán bộ, kỹ sư, người lao động và các nhà thầu trong quá trình thi công.

Chương trình sơ kết được tổ chức với sự tham gia của tập thể người lao động trên công trường dự án

Trong giai đoạn từ ngày chính thức phát động phong trào thi đua đến đầu tháng 10/2026, dự án đã huy động hơn 4. 000 nhân sự tham gia thi công. Đặc biệt, công trường không xảy ra sự cố nghiêm trọng hoặc tai nạn lao động mất ngày công (LTI), ghi nhận hơn 2 triệu giờ công an toàn, nâng tổng số giờ công an toàn lũy kế lên hơn 12 triệu giờ. Công tác nhận diện mối nguy tiếp tục được đẩy mạnh với 2.967 báo cáo được ghi nhận trong giai đoạn từ ngày 3/8 đến 25/9, nâng tổng số báo cáo lũy kế lên 18.650. Đây là kết quả thể hiện sự chủ động của người lao động trong nhận diện, báo cáo và kiểm soát rủi ro, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Tiến độ thi công và lắp đặt các hạng mục trọng điểm tiếp tục được duy trì. Công tác điều hành sản xuất, tổ chức quản lý, điều hành sản xuất hiệu quả; phân công nguồn lực hợp lý, bám sát tiến độ thực tế và kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Những kết quả này là thành quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo chủ đầu tư, các đơn vị tổng thầu và nhà thầu tham gia trong dự án, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên và tinh thần lao động trách nhiệm, kỷ luật, tận tâm của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và người lao động trên công trường.

Tiếp tục thi đua, quyết tâm về đích

Đồng chí Phạm Văn Chuân, Chủ tịch Công đoàn PTSC M&C, đại diện tổ chức Công đoàn các đơn vị phát biểu ghi nhận và động viên người lao động tiếp tục thi đua hoàn thành thắng lợi “120 ngày đêm hoàn thành các mốc thi công CPP Topside - Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B”

Tại chương trình, đại diện chủ đầu tư PQPOC đã ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị và người lao động, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phối hợp hiệu quả, duy trì kỷ luật thi công và kiểm soát tốt các rủi ro để hoàn thành mục tiêu chung.

Đồng thời, đồng chí Phạm Văn Chuân, Chủ tịch Công đoàn PTSC M&C cũng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đoàn viên, người lao động trong việc vượt qua khó khăn, bám sát công trường, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ thi công.

Đại diện Công đoàn PQPOC và PTSC M&C trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua

Trong giai đoạn tiếp theo, tổ chức Công đoàn của các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất; đồng thời tăng cường chấp hành quy trình kỹ thuật, quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Công đoàn cũng tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Người lao động Dự án Phát triển mỏ khí Lô B quyết tâm giữ vững thành tích an toàn, nâng cao năng suất và chất lượng công việc, cùng các đơn vị hoàn thành các mục tiêu, góp phần vào thành công chung của dự án.

Sơ kết 60 ngày là dịp nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng thời tạo động lực để toàn thể cán bộ, kỹ sư và người lao động của dự án tiếp tục nỗ lực trong chặng đường còn lại. Phong trào thi đua sẽ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, động viên của tổ chức Công đoàn, khuyến khích tinh thần lao động giỏi, lao động sáng tạo và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực. Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, cùng phương châm “An toàn - Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả”, người lao động Dự án Phát triển mỏ khí Lô B quyết tâm giữ vững thành tích an toàn, nâng cao năng suất và chất lượng công việc, cùng các đơn vị hoàn thành các mục tiêu, góp phần vào thành công chung của dự án.